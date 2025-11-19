Google推Gemini 3！功能摘要一次看 大學生免費用Google AI Pro一整年

記者李鴻典／台北報導

Google 今（19）日宣布正式推出 Gemini 3。這個具備最先進的推理能力的最新模型，能精準掌握內容的深度與細微差異，透過動態視覺版面配置、互動式工具及模擬情境，為搜尋查詢量身打造專屬結果、讓開發者更容易將想法付諸實現。

Gemini 3開啟智慧新紀元。

同時，至今年 12 月 9 日止，Google AI Pro 的一年免費試用方案擴展給全台灣的大學生，台灣的大學生通過申請後，就能夠免費使用包含 Gemini 3 的頂尖 Google AI 產品。

●Google 正式推出 Gemini 3，以突破性的 1501 Elo 分數榮登 LMArena 排行榜榜首，展現出超越博士級的推理能力，為 AI 模型的智慧和細緻度樹立新標準。

Gemini 3在多項關鍵AI基準測試中表現領先。

●Gemini 3 在發布首日即全面導入 Google 搜尋的「AI 模式」，提供更複雜的推理能力與沉浸式視覺體驗，並同時登陸 Gemini 應用程式和開發者平台。

●Gemini 3 能夠實現跨模態、長脈絡理解，無縫整合文字、圖像、音訊等多種模態，能解讀手寫食譜、分析學術論文，甚至能分析匹克球比賽影片並生成訓練計畫，協助用戶以最適合自己的方式學習。

●Gemini 3 在長期規劃能力上取得重大進展（例如在 Vending-Bench 2 上表現領先），能更有效地協助用戶處理多步驟的複雜工作流程，如規劃旅遊行程或整理收件匣。

●Gemini 3 也經歷 Google 迄今為止最全面的安全評估，減少了阿諛奉承的傾向，並增強了對提示注入（prompt injections）的抵抗力，確保 AI 在智慧發展的同時，能負責任地建構。

Gemini 3 Deep Think模式在最具有挑戰性的AI測試中都有優異的表現。

Google說，即日起，以Google的規模全面推出 Gemini。這包括在搜尋的「AI 模式」中導入具備更複雜推理能力與全新動態體驗的 Gemini 3，這也是我們首次在模型發布首日就將 Gemini 同步導入搜尋功能。Gemini 3 今天也將登陸 Gemini 應用程式、提供給 AI Studio 和 Vertex AI 的開發者，以及我們全新的代理開發平台 Google Antigravity（詳情請見下方）。

另外，台灣的大學生注意！從今天開始起到 12 月 9 日，申請 Google AI Pro 學生方案即可享有整整一年的免費試用，讓你在學習與創作上能搶先運用 Gemini 3 等最先進的 AI 工具，希望在台灣的同學能夠把握機會。

