Google推Gemini 3 Flash 主打高速低成本AI

記者古可絜／綜合報導

Google昨日宣布正式擴展Gemini 3模型家族，推出Gemini 3 Flash。這款模型的強項在於其原始速度，表現優於2.5Pro，速度提升3倍，且只需要原來極小比例的成本；透過此次發布，Google將Gemini 3的新一代智慧體驗，帶給所有Google產品的使用者。

上個月Google以Gemini 3 Pro與Gemini 3 Deep Think模式開啟Gemini 3的新篇章，市場反應非常熱烈，隨著Gemini 3的問世，在複雜的推理、多模態與視覺理解，以及代理式（agentic）與直覺式（vibe）程式展現前瞻效能。Gemini 3 Flash繼承此基礎，把Gemini 3 Pro等級的推理能力與Flash系列的低延遲、高效率與低成本完美結合，不但能提升日常任務的推理品質，更是Google目前處理代理式工作流程最出色的模型。

廣告 廣告

即日起Gemini 3 Flash將陸續推送到全球數百萬名使用者，包含開發者可透過Google AI Studio中的Gemini API、Gemini CLI，以及Google全新的代理式開發平臺Google Antigravity使用；一般使用者可透過Gemini應用程式，以及搜尋服務中的「AI模式」使用；企業客戶可透過Vertex AI與Gemini Enterprise使用。

Gemini 3 Flash的設計核心在於極致效率，挑戰「品質、成本與速度」三者權衡最佳狀態的帕雷托前沿（Pareto frontier）。在處理最高階的思考任務時，Gemini 3 Flash能調節其思考量，針對複雜案例進行更長時間的思考，但在處理日常任務時，平均使用的詞元數比2.5 Pro減少30%，同時維持更高的效能與準確度。

Gemini 3 Flash在手部追蹤的「拋球解謎遊戲」中實現多模態推理，提供近乎即時的AI輔助。（Google提供）

Google昨日宣布正式擴展Gemini 3模型家族，推出Gemini 3 Flash。（Google提供）