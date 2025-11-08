Google插旗印度洋 ! 祕建AI基地 澳洲聖誕島恐成對中衝突前線
[Newtalk新聞] Google計畫在澳洲境外領土，位於印度洋的聖誕島（Christmas Island）設立人工智慧（AI）資料中心。該島被軍事專家視為監控中國潛艦與海軍活動的戰略前哨，此舉被解讀為澳洲與盟友在印太對中布局的重大一步。
《路透社》6日披露，這項計畫是Google與澳洲國防部今年早先簽署雲端協議後的延伸。聖誕島距印尼以南約350公里，地理位置關鍵，但資料中心的規模、經費與具體用途仍屬機密，此前也從未公開。
據了解，Google正與當地政府洽談租賃機場周邊土地，用以興建資料中心，並與一家礦業公司協商能源供應協議。Google母公司Alphabet回應稱，此案屬於強化澳洲與印太地區「數位韌性與海底電纜基礎設施」計畫的一部分，並提出興建一條連接聖誕島與亞洲的新電纜系統。
不過，澳洲國防部與Alphabet目前均未對外發表評論。
近年來，聖誕島的重要性在澳洲國防體系中快速提升。該島不僅是觀光勝地，更被視為在區域衝突中可部署無人機與AI指揮系統的理想據點。
在近期由澳、美、日三國軍方參與的兵棋推演中，聖誕島被模擬為澳洲防線前哨，用以支援偵察、監控與火力指導任務。
前美國海軍策略師、現任哈德遜研究所研究員布萊恩·克拉克（Bryan Clark）指出，若聖誕島設有AI資料中心，便能成為區域衝突中的「指揮與控制」樞紐。他強調，在未來依賴無人系統執行監控與攻擊任務的戰爭型態下，「AI雲端處理與低延遲通信能力將決定勝負」。
克拉克也警告，若中國在戰時干擾衛星或Starlink通訊，海底電纜能提供更高頻寬與更穩定連線，成為澳洲及其盟友的關鍵通訊生命線。
另一場兵推則模擬從達爾文港快速部署美國「海馬斯」（HIMARS）火箭系統至聖誕島的情境。雖顯示該島的戰略潛力，但也引發當地居民對觀光產業受衝擊的疑慮。
澳洲國防部7月才與Google簽訂為期三年的雲端合作協議，英國軍方亦宣布與Google達成類似協議，以加強跨國情報共享。外界普遍認為，科技巨頭與軍事戰略的結合，正成為印太新冷戰的前線現象。
此外，Google上月已向澳洲環境機關申請興建連接聖誕島與達爾文的首條海底電纜。達爾文同時是美國海軍陸戰隊輪駐的重鎮，意味該島未來將可能兼具數位中樞與軍事節點雙重功能。
更多Newtalk新聞報導
德媒：西方情治單位示警 中國期盼美期中選舉後動盪趁機侵台
台灣副總統首在歐洲議會發表演說！蕭美琴：台海和平攸關全球穩定
其他人也在看
北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅
（中央社首爾8日綜合外電報導）針對韓美近期聯合軍演、安保協議會等，北韓國防部長努光鐵發表談話強烈譴責，並警告北韓絕對不會迴避，「我們已經準備好應對一切」。韓國國防部也對此談話表達強烈譴責。中央社 ・ 11 小時前
蕭美琴在歐洲議會發表IPAC峰會演說 中國稱強烈憤慨
（中央社記者張淑伶上海8日電）副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團今天對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。中央社 ・ 11 小時前
綠營沒有像鄭麗文這樣的人 沈富雄：賴清德恐怕沒辦法躺著連任
2026年地方縣市長選舉，民進黨在各地的提名名單逐漸明朗，而國民黨在新任黨主席鄭麗文上任後，也將推出最強人選。外界認為2026縣市長選舉成敗，恐將會影響2028年總統大選。前立委沈富雄表示，鄭麗文當了國民黨主席，2028總統賴清德恐怕沒有辦法躺著連任了，因為放眼全台灣，綠營沒有像鄭麗文這樣的人物。中時新聞網 ・ 11 小時前
棄藍投綠被徐巧芯譏背骨仔 高揚凱反嗆：那鄭麗文呢？
台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱近來因中國透過體育統戰議題，與藍委徐巧芯隔空交火，徐巧芯還嗆由國民黨轉披民進黨戰袍的高揚凱是「背骨仔」。高揚凱則回應，國民黨主席鄭麗文由民進黨轉國民黨，還當選主席，是否也是背骨？背離台灣主流民意的國民黨，才是真的背骨。自由時報 ・ 11 小時前
2025台北國際旅展 「流動的港口 世界的基隆」展現城市魅力
【記者羅伯特／綜合報導】「2025台北國際旅展」11月7日起一連四天在台北南港展覽館一館隆重登場，基隆館以「流 […]民眾日報 ・ 11 小時前
台灣政壇第一人！黃捷獲頒世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」
民進黨立委黃捷7日代表台灣，前往德國參加 One Young World 世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物，為台灣寫下歷史新頁。黃捷也在典禮上以全英文發表得獎感言，她表示，她珍惜每一次站上國際舞台的機會，更驕傲地說道「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
飼主快看！新北犬貓絕育補助延長到11/28
為鼓勵市民落實犬貓絕育、減少流浪動物繁殖，新北市政府動物保護防疫處今（8日）宣布延長「犬貓絕育補助」申請期限至11月28日下午5時。呼籲飼主把握最後機會，及早替毛寶貝進行絕育，不僅能預防疾病、減輕照護壓力，更是守護動物健康與落實動保政策的重要行動。自由時報 ・ 12 小時前
停砍公教年金 吳清基、潘文忠2前教長籲找平衡
（中央社記者陳至中台北8日電）國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基、潘文忠今天受訪都表示，涉及物價波動、政府財政、退休人員權益等，期盼朝野能從中找到平衡。中央社 ・ 11 小時前
前教育部長潘文中談停砍公教年金 (圖)
國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長潘文忠（中）8日出席「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」，會前接受媒體聯訪表示，要兼顧體恤退休人員和政府財政，並考慮到物價波動等，確實面臨兩難。中央社 ・ 11 小時前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
史上首次！蕭美琴歐洲議會演說 沈有忠酸國民黨：黨主席卻紀念匪諜
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。陸委會副主委沈有忠發文表示，這是我國政府高層首次在歐洲議會公開演說，是極大的外交突破，但同一天也有位黨主席出席追思活動，紀念對象包含要消滅中華民國的匪諜，他也無奈表示，也不知副總統會不會又被斥責為惹怒俄羅斯？三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 笑容滿面 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並與參加者交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 14 小時前
綠內部民調曝！賴瑞隆遙遙領先？柯淡定回應
[NOWnews今日新聞]高雄市長陳其邁將在明年卸任，民進黨內角逐接棒者眾，國民黨則預料由藍委柯志恩出馬挑戰。根據《上報》報導，4名民進黨立委在對上柯志恩時皆領先，其中林岱樺以39.1%對30.3%取...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 14 小時前
Google登陸澳洲聖誕島 擬建「AI資料中心」地理位置具戰略意義 成AI軍事樞紐
路透獨家報導，美國科技巨擘Google計畫在澳洲印度洋外島領地「聖誕島」（Christmas Island）建造一座大型人工智慧（AI）資料中心。此計畫是在Google與澳洲國防部簽署雲端合作協議後啟動。不過，資料中心的規模、成本與可能用途仍屬機密；目前公開的，只有以衛星影像合成的模擬動畫，展現聖誕島的樣貌。 軍事專家指出，聖誕島長期是監測中國潛艦及其他海軍活動的重要據點，若在島上設置資料中心，未來若發生敵對行動，AI系統可協助軍方進行指揮與控制，並在無人武器系統的部署上具優勢。 另一方面，Google已於10月獲得澳洲政府環境部核准，著手建造首條連接聖誕島與澳洲北部達爾文市（Darwin）的海底電纜。該電纜能提供比衛星更高頻寬且更穩定的通訊品質。 聖誕島面積約135平方公里，以難民收容中心及每年上億隻紅蟹遷徙聞名。近年島上面臨對外通訊不良與就業機會不足等困境。當地官員表示，地方政府正評估該計畫對社區的影響。 消息人士指出，資料中心對Google而言具有商業利益，而聖誕島位於非洲、亞洲與澳洲之間的戰略要衝，對澳洲更具國防意涵。不過，近期在島上進行的一場軍演，包含從達爾文快速部署「HIMARS高機動多管火箭系統」，引發部分居民反彈。反戰人士憂心觀光受影響，但也有商界看好國防活動將帶來經濟成長。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
吳音寧台肥董座夢碎？陳學聖：只是轉進而已
[NOWnews今日新聞]台肥公司4日召開董事會，原本一度傳出行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任董事長，不過最後人事案急轉彎，由原任總經理張滄郎接任董事長。不過前立委陳學聖在臉書發文，提出對此...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 57 分鐘前