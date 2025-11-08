Google插旗印度洋 ! 祕建AI基地 澳洲聖誕島恐成對中衝突前線

「路透社」6日披露，Google計畫在澳洲境外領土，位於印度洋的聖誕島（Christmas Island）設立人工智慧（AI）資料中心。該島被軍事專家視為監控中國潛艦與海軍活動的戰略前哨，此舉被解讀為澳洲與盟友在印太對中布局的重大一步。 圖：翻攝自 LifeatGoogle IG（資料照）

[Newtalk新聞] Google計畫在澳洲境外領土，位於印度洋的聖誕島（Christmas Island）設立人工智慧（AI）資料中心。該島被軍事專家視為監控中國潛艦與海軍活動的戰略前哨，此舉被解讀為澳洲與盟友在印太對中布局的重大一步。

《路透社》6日披露，這項計畫是Google與澳洲國防部今年早先簽署雲端協議後的延伸。聖誕島距印尼以南約350公里，地理位置關鍵，但資料中心的規模、經費與具體用途仍屬機密，此前也從未公開。

據了解，Google正與當地政府洽談租賃機場周邊土地，用以興建資料中心，並與一家礦業公司協商能源供應協議。Google母公司Alphabet回應稱，此案屬於強化澳洲與印太地區「數位韌性與海底電纜基礎設施」計畫的一部分，並提出興建一條連接聖誕島與亞洲的新電纜系統。

不過，澳洲國防部與Alphabet目前均未對外發表評論。

近年來，聖誕島的重要性在澳洲國防體系中快速提升。該島不僅是觀光勝地，更被視為在區域衝突中可部署無人機與AI指揮系統的理想據點。

在近期由澳、美、日三國軍方參與的兵棋推演中，聖誕島被模擬為澳洲防線前哨，用以支援偵察、監控與火力指導任務。

前美國海軍策略師、現任哈德遜研究所研究員布萊恩·克拉克（Bryan Clark）指出，若聖誕島設有AI資料中心，便能成為區域衝突中的「指揮與控制」樞紐。他強調，在未來依賴無人系統執行監控與攻擊任務的戰爭型態下，「AI雲端處理與低延遲通信能力將決定勝負」。

克拉克也警告，若中國在戰時干擾衛星或Starlink通訊，海底電纜能提供更高頻寬與更穩定連線，成為澳洲及其盟友的關鍵通訊生命線。

另一場兵推則模擬從達爾文港快速部署美國「海馬斯」（HIMARS）火箭系統至聖誕島的情境。雖顯示該島的戰略潛力，但也引發當地居民對觀光產業受衝擊的疑慮。

澳洲國防部7月才與Google簽訂為期三年的雲端合作協議，英國軍方亦宣布與Google達成類似協議，以加強跨國情報共享。外界普遍認為，科技巨頭與軍事戰略的結合，正成為印太新冷戰的前線現象。

此外，Google上月已向澳洲環境機關申請興建連接聖誕島與達爾文的首條海底電纜。達爾文同時是美國海軍陸戰隊輪駐的重鎮，意味該島未來將可能兼具數位中樞與軍事節點雙重功能。

