Google插畫家也來拍電影！ 《聖誕五告讚》5大故事橫跨北極、日本藏彩蛋

親子網紅「Leo&Nina與德國老爸」歡樂力推《聖誕五告讚！》。海鵬影業提供

應景動畫電影《聖誕五告讚！》（Animal Tales Of Christmas Magic）上週末舉行特映會，吸引上百位藝文愛好者、親子網紅及家庭觀眾共襄盛舉，這部由德、法聯合製作的動畫，匯集了五個充滿勇氣、互助精神和節慶奇蹟的故事，將於本週五（12/19）起全台上映。

《聖誕五告讚！》由六位來自不同國家和文化背景的女導演編寫執導，以聖誕老人、孩子和動物們準備歡度聖誕節為主題，呈現5個風格各異的溫馨故事。

寓教於樂獲肯定 影評讚：像熱可可一樣暖心

特映會上，親子網紅「Leo&Nina與德國老爸」力薦，認為該片達到「孩子看得到冒險，大人看得到情感」的共鳴。影評人周延則特別鍾愛其中的「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」，認為故事能巧妙地將環保議題融入趣味動畫中，寓教於樂。金馬男星段鈞豪也帶著家人一同欣賞，女兒看完後直呼「很喜歡，很感動」，父女倆更興奮地在社群媒體上分享心得。

廣告 廣告

法國影媒「Abus de Ciné」盛讚該片「非常迷人！大人小孩都會愛的小確幸」，德國「Kino-Zeit」更形容這是一部「像熱可可一樣暖心的電影。」

《聖誕五告讚！》動物和人類都在「搶救最後一棵聖誕樹」。海鵬影業提供

Google插畫家跨界執導！ 「第三讚」溫馨描繪聖誕樹奇遇

備受好評的「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」，是由俄、法籍女導演歐蕾希雅舒基娜（Olesya Shchukina）擔任繪製及編導。舒基娜不僅曾參與入圍奧斯卡最佳動畫片《酷瓜人生》的製作，更曾以動畫紀錄片《拉達，伊凡的妹妹》榮獲德國萊比錫紀錄片影展觀眾票選獎。

值得一提的是，舒基娜還是臉書、Google和巴黎知名甜點店「喬治之家」等品牌的合作插畫與動畫設計師，此次跨界力作，為故事注入了奇思妙想的溫馨風格。

「第三讚」劇情描述了迷糊的媽媽因玩手機忘記買聖誕樹，小女孩在雪花紛飛的森林中找到最後一棵聖誕樹，並意外結識新朋友的故事。

Google插畫家舒基娜跨界力作《聖誕五告讚！》。海鵬影業提供

橫跨北極與法國 五大故事匯集節慶奇蹟

除了充滿環保巧思的「第三讚」，《聖誕五告讚！》還匯集了其他四個精彩故事，包括：「第一讚：聖誕老人的破冰之旅」、「第二讚：小雞人生第一個聖誕」、「第四讚：拯救狸貓的聖誕驚喜」及「第五讚：動物們的狂歡時節」。

故事地點橫跨法國、日本，乃至遙遠的北極光之下，觀眾將隨著動物們分享散播歡樂，進入這些溫馨又現代的童話世界。這部充滿節慶氛圍的動畫《聖誕五告讚！》將於本週五（12/19）在全台上映。



回到原文

更多鏡報報導

串流數據揭曉10大耶誕電影！《小鬼當家》不是第1名 這部「動作片」竟然第2

獨家／林毓家認愛柯震東師妹許莉廷！差3歲姐弟戀甜炸 羞喊：我就想被照顧

「見光死」魔咒被破！阮經天飛韓見小20歲女友 「兩招」擄獲浪子心