Google插畫家跨界動畫《聖誕五告讚！》 段鈞豪父女超感動

【緯來新聞網】由德、法聯合製作動畫電影《聖誕五告讚！》，由6位來自不同國家與文化背景的女導演編寫並執導，描述聖誕老人、孩子和動物們準備歡度聖誕節，內容匯集5個風格各異的動畫故事，上週末舉行特映，金馬男星段鈞豪更全家出席欣賞，女兒看完表示「很喜歡，很感動」，父女倆還開心在臉書分享心得。親子網紅「Leo&Nina與德國老爸」看完電影力推「孩子看得到冒險，大人看得到情感。」

Google插畫家舒基娜跨界力作《聖誕五告讚！》。（圖／海鵬提供）

《聖誕五告讚！》其中備受好評的「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」，劇情就描述聖誕節快來了，迷糊的媽媽卻一直在玩手機，忘記要去買聖誕樹。小女孩一直催促媽媽，母女倆於是走進雪花紛飛的森林裡，卻發現沒有聖誕樹了。沒有聖誕樹，怎麼慶祝聖誕節？小女孩終於找到了這個冬天裡的最後一棵聖誕樹，並意外結識了新朋友。

《聖誕五告讚！》「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」描述一對母女走進雪花紛飛森林裡尋找聖誕樹。（圖／海鵬提供）

「第三讚」由俄、法籍女導演歐蕾希雅舒基娜（Olesya Shchukina）繪製及編導。她自法國炮提葉動畫學校畢業後，一直在巴黎從事兒童插畫與動畫短片的創作。除曾以動畫紀錄片《拉達，伊凡的妹妹》榮獲德國萊比錫紀錄片影展觀眾票選獎。更曾參與榮獲奧斯卡最佳動畫片入圍的《酷瓜人生》製作。最有趣的是，舒基娜還是臉書Facebook、Google和巴黎「喬治之家」甜點店等知名品牌的插畫與動畫設計師。



除了「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」外，《聖誕五告讚！》還匯集了「第一讚：聖誕老人的破冰之旅」、「第二讚：小雞人生第一個聖誕」、「第四讚：拯救狸貓的聖誕驚喜」及「第五讚：動物們的狂歡時節」等共五個精彩故事。從法國到日本、再到遙遠的北方，以及魔幻的北極光。看著動物們分享散播著歡樂，帶領觀眾進入這些溫馨又現代的童話，並獲法國影媒《Abus de Ciné》盛讚「非常迷人！大人小孩都會愛的小確幸。」動畫《聖誕五告讚！》，將於19日起全台上映。

金馬男星段鈞豪全家出席欣賞《聖誕五告讚！》，女兒看完表示「很喜歡，很感動」。（圖／海鵬提供）

