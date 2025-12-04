Google揭台灣年度熱搜：地震、大S、普發一萬奪前三 川普、關稅躍升前十

搜尋引擎龍頭Google公布2025年台灣搜尋關鍵字。（圖／Google）

搜尋引擎龍頭Google公布今年台灣搜尋排行榜，地震、大S與普發一萬登記，成為今年台灣最熱門的三個關鍵字，攸關台灣失業率與產業競爭力的川普、關稅，則分別登上第七與第八名。意外的是，花蓮堰塞湖致災、鏟子超人，甚至是粿粿婚外情、安迪老師控告家寧一家、大罷免等熱門話題，都沒有擠上總榜前十名，反而是沒有普遍放颱風假的楊柳颱風，登上總榜第十名。

每年年底，Google都會公布各國的搜尋排行榜，而台灣民眾最感興趣的關鍵字，還是跟名人過世、天災、錢等息息相關。今年發生在台灣的致災性地震僅有年初的嘉義大埔地震，不過仍登上Google年度搜尋關鍵字快速竄升總榜冠軍，年輕藝人意外過世普遍引發台灣民眾的關注，所以，大S在今年初因為感冒而在日本猝逝、歌手方大同過世，都登上總榜前十名，普發一萬如何登記與何時發放，都成為台灣民眾今年最感興趣的話題。

Google指出，在東南亞爆紅的中文拼音工具hanzii.net高居台灣搜尋總榜第五名，凸顯了台灣日益增長的跨語言學習需求，而台灣民眾對川普與關稅議題的高度關注，則顯示台灣民眾透過搜尋、試圖理解變動的國際局勢將如何影響生活 。

有趣的是，Google的生成式AI「Gemini」不僅在總榜的排名第五、成為唯一擠入關鍵字總榜的AI，更超越一般台灣人最熟悉的ChatGPT，以及常使用AI協作的人常用的Grok、DeepSeek等。

Google甚至為此做了今年台灣前十大「快速竄升AI工具」的榜單，Gemini在這份榜單是冠軍，而同屬Google的AI工具，如能協助整理大量資訊、提升學習與生產力的NotebookLM、影像生成AI工具Nano Banana，都榜上有名，反觀在一般台灣人心目中具有高知名度的ChatGPT，在這份榜單中僅排名第五，而隸屬於OpenAI的文字轉影像AI工具Sora排名第八、落於Nano Banana之後。

Google對快速竄升AI工具榜單也指出，不少人在這股AI浪潮中，選擇積極把AI導入日常生活中、提升工作效率，因此搜尋如何用Manus打造AI代理人、用Google AI Studio進行開發、和Cursor一起寫程式，帶動這些AI工具入榜。

至於引起軒然大波但未能擠入總榜的粿粿、王子與范姜彥豐，則在今年的Google的快速竄升人物排行榜中大放光芒，粿粿高居第二名、僅次於川普，范姜為第八名，而與知名YouTuber安迪老師分手、被控霸佔財產的家寧，也擠入人物榜第九名，然而安迪老師並未入榜。

Google公布的台灣2025年搜尋排行榜，是依照期間內搜尋量快速竄升幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年12月至今年11月18日。



