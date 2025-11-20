Google揭在台新辦公室 設計展現「台味」巧思

台北市 / 綜合報導

Google在台再添新據點！最新辦公室落腳台北士林，今(20)日亮相，更首次公開「Power Lab」資料中心實驗室，展現加碼投資台灣，與AI發展的決心。不過隨著北士科吸引輝達海外總部、英業達也在周邊布局，科技公司陸續進駐北投士林，這是否將一步步促成科技廊帶形成，也成為產業界關注焦點。

記者盧怡撰說：「位在19樓高層，擁有壯闊大屯山景，Google最新辦公室，坐落於台北士林，20日正式落成，就連我旁邊的logo 都富有巧思。」

位在19樓高層擁有壯闊大屯山景，Google最新辦公室坐落於台北士林，20日正式落成就連我旁邊的logo 都富有巧思，您發現了嗎這熟悉的五顏六色logo ，竟是由退役主機板組成，周邊延伸的線條代表多山台灣的等高線，就連會議室都命名為龜山島五峰旗瀑布，富有濃濃台灣味。

主持人說：「3，2，1，啟動。」總統賴清德也重視Google在台加大投資，全新落成的辦公室是除了美國，最大AI基礎建設硬體研發中心，重點發展AI雲端業務，更首度公開POWERLAB資料中心實驗室。

Google Cloud 硬體測試與實驗室經理黃明昕說：「我們這邊有個叫『雙向回收』的功能，就是可以把這些多餘的電回收，然後再回饋給台電的電網，意思是我們不會浪費這麼多電。」

新一代電源設計核心在'雙向電源回收'，AI快速發展下，也驅動更高效的電源架構需求，電源技術將顯著提升能源使用效率，也將應用全球資料中心，輝達，但看到現在的北投士林，輝達海外總部預計座落北士科，電子五哥英業達也在附近，Google 選址又有什麼盤算。

Google Cloud 平台研發總經理Greg Moore說：「這個地點靠近我們的合作夥伴，靠近我們的策略夥伴以及工程團隊，同時這個設施也讓我們得以達成，一定程度的永續目標。」

回應保守但隨著GOOGLE新基地落成，北投士林科技能量逐步提升，未來能否串起更完整的科技廊帶，也是產業關注焦點。

