Google搜尋首頁加「＋」新功能 上傳圖片就問AI

【記者趙筱文／台北報導】Google搜尋首頁向來以簡潔介面著稱，多年來變化不大，不過近期有用戶發現，Google正悄悄替搜尋首頁加入全新的「＋」選單，進一步強化AI搜尋的使用情境。

目前在桌機版Google.com上，搜尋欄最左側原本的放大鏡圖示，已被一個「＋」按鈕取代。點擊後，使用者可選擇「上傳圖片」或「上傳檔案」，整體操作流程與Google搜尋中的AI模式高度一致。

事實上，上傳圖片或檔案並非全新功能，但這次透過「＋」選單的設計，Google明顯想傳達出搜尋不再只是「找資訊」，而是能協助用戶完成具體任務。同時，也更直接的提示用戶，這些上傳功能可以搭配AI模式與AI Overviews使用，讓搜尋結果不再只是連結列表，而是由AI直接分析內容並給出回應。

根據記者實際測試，上傳一張AirPods Pro 3的實拍圖片進行測試，AI雖能判斷該產品為AirPods Pro系列，但尚未能正確辨識出為第三代機型。不過，系統仍會在回覆下方補充說明，列出不同代AirPods Pro的外觀辨識重點，協助用戶自行比對與判斷，顯示目前AI在產品細節辨識上雖仍有進步空間，但卻也具備基礎輔助判讀能力。

目前這項「＋」選單僅在桌機網頁版Google搜尋提供，尚未出現在手機版搜尋中。根據觀察，即使是在未登入帳號或使用無痕視窗的情況下，也能看到這項新設計，顯示已屬於全面開放狀態。

另一方面，Google近期也同步調整iOS版Google App的介面設計。原本位於首頁左上角的Google Labs試管圖示，已被替換為可直接開啟「AI模式歷史紀錄」的按鈕，讓使用者能快速回顧過去的AI查詢內容；這項調整目前僅限iOS平台，Android版尚未跟進。

Google搜尋AI模式實測畫面顯示，上傳AirPods Pro 3的實拍圖片後，AI僅能辨識為AirPods Pro，並推測為第二代機型，但仍在下方補充各代充電盒外觀差異，提供用戶自行比對判斷。Google搜尋畫面截圖

