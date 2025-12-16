Google搜尋「67」螢幕會搖晃！加碼放送5大隱藏彩蛋

（記者許皓庭／綜合報導）近期社群平台 Threads 掀起一股實測熱潮，有網友發現只要在 Google 搜尋引擎輸入數字「67」，網頁介面瞬間會產生劇烈搖晃特效，彷彿遭遇地震一般。這項隱藏彩蛋迅速在網路上擴散，許多用戶實測後驚呼「Google 越來越強大」、「以為螢幕壞掉」。其實「67」不僅是單純的數字，更是被線上字典 Dictionary.com 選出的 2025 年度代表字，背後更隱藏著一段風靡全球的網路迷因文化。

示意圖／有網友發現只要在 Google 搜尋引擎輸入數字「67」，網頁介面瞬間會產生劇烈搖晃特效，彷彿遭遇地震一般。（擷取自 免費圖庫Freepik）

不少網友在看到相關影片後親自嘗試，發現輸入關鍵字按下搜尋後，視窗確實會左右劇烈震動約兩至三秒才停下。網友紛紛留言表示驚奇，有人笑稱「我的螢幕彈得特別大力」、「有一種搜尋引擎是活著的錯覺」，也有人第一時間以為是手機或電腦顯卡故障，直呼這項功能既莫名又有趣，成功引發廣大討論與轉發。

至於為何是「67」？這個詞彙源自於歐美網路迷因文化。最初是饒舌歌手 Skrilla 的歌曲《Doot Doot (6 7)》致敬費城第 67 街，隨後被球迷將身高 6 呎 7 吋的 NBA 球星 LaMelo Ball 剪輯入相關影片而爆紅。到了 2025 年 3 月，一名被稱為「67 Kid」的男孩 Maverick Trevillian 在球場邊興奮大喊此數字並做出上下擺動的肢體動作，讓這個迷因徹底出圈，最終獲選為年度代表字，Google 也因此推出對應特效致敬。

Google 在搜尋引擎中埋藏彩蛋已非新鮮事，除了最新的「67」之外，這邊也實測整理了其他關鍵字，不妨一起來試試看：

「隕石」：搜尋後畫面上方會出現一顆隕石墜落，撞擊底部的瞬間螢幕也會跟著晃動。 「流星雨」：輸入關鍵字後，背景會轉暗，並有多顆流星劃過夜空，相當浪漫。 「Dog」或「狗」：點擊右側的腳印圖示，接著隨意點擊螢幕各處，就會出現各式各樣的狗狗肉球印記與吠叫聲；貓派人士搜尋**「Cat」**也有同樣效果。 「Askew」：意為歪斜，輸入後整個搜尋結果頁面會瞬間向右傾斜，讓人看了頭昏眼花。 「Do a barrel roll」：輸入這句經典指令，網頁會直接進行 360 度旋轉，致敬經典飛行遊戲。

這些創意設計不僅展現了 Google 工程師的幽默感，也讓單調的資訊搜尋過程增添了不少互動樂趣。

