Google搜尋「67」螢幕狂晃動！背後含意曝光 一票人實測驚呆

「67」現在年輕人最熱愛的迷因之一。圖／翻攝自Google

驚！近日有網友發現在Google中搜尋「67」後，檢索出的頁面竟然會瘋狂晃動，網友將這件事分享在Threads，引發共鳴，不少人實測發現頁面真的會劇烈晃動。不過，究竟「67」是什麼意思？真相原來跟一首歌有關。

現在國外的Z世代年輕人相當流行67這個迷因，這個「67」並非是sixty seven，而是six seven。最初67的一詞是源自於饒舌歌手Skrilla，他在〈Doot Doot (6 7)〉一首歌中，多次提及67這兩個數字，原本歌詞可能是指芝加哥第6-7街，但Skrilla本人並未說明其中意涵，在饒舌圈吸引一定的關注。

然而，有球迷將這首歌與身高6呎7吋的NBA球員鮑爾（LaMelo Ball）的突出表現剪輯在一起，舉例來說當他投籃後將會突然搭配「67」的音效，看上去十分荒謬，成功吸引年輕族群注意。

輸入67之後，頁面狂晃動。圖／翻攝自Google

67真正爆紅是在2025年3月，當時一名叫做特雷維利安（Maverick Trevillian）的男孩，在籃球比賽現場喊出這個詞，並做出上下擺動的手勢，影片吸引超多人點閱，因此被稱為「67 kid」，也讓Z世代的年輕人紛紛效仿。至於「67」的含意是什麼？它基本上就是一個迷因，表示荒唐或只是為了好玩而喊出，沒有固定的意義，卻因為大肆爆紅，被選為2025年度代表字。

近日有網友在Google上搜尋67時，發現頁面會隨之晃動，2、3秒才會停。網友將這件事PO上Threads，引發熱議，不少人實測後笑翻表示，「我也晃了，但有沒有為什麼的答案，好想知道」、「真的欸，我笑超大聲」、「我以為你在唬爛，真的會晃」。另外，也有人指出，不只有67會有特殊效果，如果輸入「隕石」畫面就會出現隕石；輸入《火影忍者》則會有超多鳴人跑過螢幕；輸入貓或者狗，還可以在Google頁面玩互動遊戲，設計相當多元。

觀看影片請點→https://reurl.cc/3bMVV9



