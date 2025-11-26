Google搶晶片寶座？ 輝達股價大跌霸氣發聲「我們領先一個世代」

Google的AI晶片傳出可能威脅輝達。

傳出Google正積極推廣自研TPU晶片，甚至還跟Meta商討2027年在資料中心大規模導入，衝擊AI晶片龍頭輝達股價盤中一度跳水6%，最終收跌2.59％。輝達在X平台上公開恭賀Google在AI領域的突破，不過話鋒一轉，再稱自身技術仍領先同業一整個世代。

根據《The Information》報導，傳出Google正在跟臉書母公司Meta洽談，計畫Meta在2027年斥資數十億美元，在他們的資料中心採用 Google 自研的人工智慧晶片「張量處理單元」（TPU）。讓晶片霸主競爭出現變數，Google母公司Alphabet股價上漲1.62%，創下歷史新高，而輝達則下跌2.59%。

對此，輝達在X平台恭賀Google在AI領域的突破，但重申輝達已經領先業界一個世代，且也是唯一能夠運行所有 AI 模型、並在任何運算環境下執行的平台。跟專為特定框架的特殊應用積體電路（ASIC）相比，可以提供更卓越、多功能性以及可互換性。