Google擴展Gemini 3家族 主打高效率低成本

（中央社記者吳家豪台北18日電）人工智慧（AI）戰局持續升溫，Google今天宣布擴展Gemini 3家族，推出Gemini 3 Flash模型，結合Pro版本推理能力與Flash版本的低延遲、低成本特性，即日起在Gemini App、搜尋服務「AI模式」與開發者平台上線。

目前市場上的AI代理（AI Agents）需要執行從思考、規劃、行動到反思的多次循環，如果模型太貴或太慢，即使是簡單的任務也可能需要呼叫多次AI工具，導致成本偏高，且等待時間過長。

這次Google推出Gemini 3 Flash的意義在於，不僅提供Pro級的推理能力，還維持Flash級的價格與回應速度，這意味著企業可以用相對低廉的成本，讓AI進行複雜的連續推理，直接擠壓了競爭對手中階與高階模型的生存空間。

Google在官方部落格發文說明，在處理最高階的思考任務時，Gemini 3 Flash能調節思考量，針對複雜案例進行更長時間的思考。但在處理日常任務時，平均使用的詞元數比2.5 Pro減少30%，同時維持更高的效能與準確度。

Google指出，Gemini 3 Flash的表現優於2.5 Pro，速度提升3倍，且只需要原來極小比例的成本。Gemini 3 Flash的定價為每百萬輸入詞元0.50美元（約新台幣15.78元），每百萬輸出詞元3美元（約新台幣94.66元）。

Gemini 3 Flash也成為支援全球搜尋裡AI模式的預設模型，能全面考慮搜尋查詢的各個面向，提供詳盡且易於閱讀的視覺化回覆，並整合來自網路的即時在地資訊與連結，例如計劃一場說走就走的旅行，或快速學習複雜的教育概念等。（編輯：張均懋）1141218