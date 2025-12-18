Google擴展Gemini 3家族 主打高效率低成本

記者古可絜／綜合報導

Google今（18）日宣布正式擴展Gemini 3模型家族，推出Gemini 3 Flash。這款模型的強項在於其原始速度，其表現優於2.5Pro，速度提升3倍，且只需要原來極小比例的成本；透過此次發布，Google將Gemini 3的新一代智慧體驗，帶給所有Google產品的使用者。

上個月Google以Gemini 3 Pro與Gemini 3 Deep Think模式開啟Gemini 3的新篇章，市場反應非常熱烈，隨著Gemini 3的問世，在複雜的推理、多模態與視覺理解，以及代理式（agentic）與直覺式（vibe）程式開展現前瞻的效能。Gemini 3 Flash繼承了這樣的基礎，把Gemini 3 Pro等級的推理能力與Flash系列的低延遲、高效率與低成本完美結合，不但能提升日常任務的推理品質，更是Google目前處理代理式工作流程最出色的模型。

即日起Gemini 3 Flash將陸續推送到全球數百萬名使用者，包含開發者可透過Google AI Studio中的Gemini API、Gemini CLI，以及Google全新的代理式開發平臺Google Antigravity使用；一般使用者可透過Gemini應用程式，以及搜尋服務中的「AI模式」使用；企業客戶可透過Vertex AI與Gemini Enterprise使用。

Gemini 3 Flash的設計核心在於極致效率，挑戰「品質、成本與速度」三者權衡最佳狀態的帕雷托前沿（Pareto frontier）。在處理最高階的思考任務時，Gemini 3 Flash能調節其思考量，針對複雜案例進行更長時間的思考，但在處理日常任務時，平均使用的詞元數比2.5 Pro減少30%，同時維持更高的效能與準確度。

Gemini 3 Flash專為疊代開發（iterative development）設計，提供Gemini 3 Pro級別的程式設計效能與低延遲，它能在高頻率的工作流程中快速推理並解決任務；而在推理、工具呼叫與多模態能力方面的強大表現，非常適合希望進行複雜影片分析、數據擷取與視覺問答的開發者，這意味著它能實現更智慧的應用，例如遊戲內助手或A/B測試實驗。

得益於Gemini 3 Flash強大的多模態推理能力，使用者可以用它更快速地看見、聆聽並理解各種類型的資訊。例如使用者可以要求Gemini理解使用者的影片與圖片，並在短短幾秒鐘內將內容轉化為實用的行動計畫，甚至可以在完全沒有程式設計知識的情況下，僅憑語音就能從零開始構建有趣且實用的App，只需隨時隨地對著Gemini口述想法，它就能在幾分鐘內將使用者凌亂的思緒轉化為可以運作的應用程式。

基於Gemini 3 Pro的推理能力，搜尋中的AI模式搭配Gemini 3 Flash後，在解析問題細微差異方面變得更加強大，它能全面考慮搜尋查詢的各個面向，提供詳盡且易於閱讀的視覺化回覆，並整合來自網路的即時在地資訊與連結。這項成果有效地把「研究」與「立即行動」結合，使用者能在擁有Google搜尋速度的同時，獲得組織上有智慧的分析與特定建議。

