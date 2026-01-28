Google新訂閱方案解鎖Gemini 3 Pro 這樣買每月只要43元

Google AI Plus今日登台，只要民眾善用家庭共享每人月付43元，還可解鎖頂級AI功能。 圖：Gemini AI生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 想體驗最強AI功能卻對月費卻步？Google今日在台正式推出「Google AI Plus」訂閱方案，官方定價每月260元。不過，精打細算的用戶發現一項「隱藏版」省錢密技，只要善用家庭共享機制，就能將成本壓低至銅板價，每人每月僅需負擔約43元，即可無痛解鎖Gemini 3 Pro與Deep Research等頂級功能，堪稱目前市面上CP值最高的AI訂閱法。

這項「團購」策略的關鍵，在於Google開放所有AI方案皆可綁定最多5位家庭成員，換句話說，一份訂閱最多可供6人使用。若以剛上線的「Google AI Plus」為例，每月260元的費用由6人平分，平均一人只要約43元；即便是針對重度使用者、擁有程式編碼需求的「Google AI Pro」高階方案，月費650元均分後，每人也僅需約108元。一旦訂閱成功，所有成員皆可享有以下5大核心權益：

1.搶先使用Gemini 3 Pro最新模型。

2.解鎖Deep Research深度生成功能。

3.享有NotebookLM智慧筆記服務。

4.開通Nano Banana Pro圖像生成權限。

5.多人共享200 GB的雲端儲存空間。

至於設定方式也非常簡單，用戶只需進入Google帳號頁面，點選「家庭群組」並輸入親友的Google帳號即可發送邀請。不過官方仍設有兩道門檻：首先，發起群組的「管理員」必須年滿18歲；其次，所有受邀成員的Google帳號居住地必須設定在同一個國家或地區，才能成功加入共享行列。

