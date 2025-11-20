Google新辦公室啟用 內部陳設隱含「台灣人文風景」巧思

Google在台灣打造總部外最大AI基礎建設硬體研發中心。圖為辦公室空間。業者提供



Google Cloud 今日（11/20）在台北啟用全新辦公室，建物外觀和內部陳設巧妙融入台灣獨有的人文風景，例如最高樓層設計靈感來自台灣的茶文化，會議室也以台灣地標如龜山島、台北大巨蛋來命名。而Google台灣員工來自全球40個國家，這樣的設計也能讓其他國籍的員工更了解台灣文化。

Google Cloud 新辦公室位於台北士林區，設計上是以激發創新與協作為核心目標。辦公室的設計靈感汲取自台灣獨特的自然與人文風景，例如貫穿整棟建築的鐵道意象，巧妙地串連起團隊與創意；會議室則以台灣的知名地標如龜山島、台北大巨蛋、故宮博物館、五峰旗瀑布來命名，加深在地連結。

廣告 廣告

Google士林辦公室的會議室一隅。業者提供

Google士林辦公室的會議室，以台灣知名地標來命名，圖為龜山島會議室。戴嘉芬攝

這棟大樓設有多用途的辦公設施，從鼓勵交流的協作空間，到可以專心研究的獨立區域，一應俱全。辦公室的核心區域是10幾座專業實驗室，讓工程與供應鏈團隊，得以在研發出的產品部署到Google世界各地的資料中心和AI基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。

Google士林辦公室有一間電源實驗室，負責測試各種能讓電源能耗降低的方式。業者提供

此外，Google與開發商密切合作，整棟辦公大樓以永續為核心理念來設計。預計將能降低辦公室12%的年度能源消耗、減少46%的用水量，營建的過程中更有73%的廢棄物被成功回收，免於進入垃圾掩埋場。

Google新辦公室位於北市士林區承德路，整棟建物以永續做為核心設計理念。戴嘉芬攝

Google房地產暨辦公室服務專案主管Mylene Tan表示，「Google的理念很簡單，是打造一個能激勵員工發揮最佳表現的空間，同時也將台灣獨特的在地特色深植其中，像是最高樓層設計靈感來自台灣的茶文化，它是員工交流與充電的核心場所」。這棟辦公大樓每一層都有微型廚房，其他像是遊戲室、按摩室、午睡休憩空間等也一應俱全。

Google 士林辦公室的員工餐廳空間。業者提供

此外，Google更將科技融入藝術，在大廳嵌入回收再利用的AI晶片，創造出一個既有Google特色，又充滿台灣特色的空間。

Google新辦公室入口處的Logo，隱含有被周遭層層山巒包圍的含意。戴嘉芬攝

Google士林辦公室的大型會議空間。業者提供

更多太報報導

打造台灣成為AI關鍵樞紐 賴清德宣示：建置3座國際級AI實驗室

美國海外最大規模！Google宣布啟用北市首座AI基建研發中心 技術將部署到全球

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光