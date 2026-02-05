Google新AI專案讓《GTA6》母公司市值蒸發數十億美元！執行長：「感到困惑，AI不可能打造偉大作品」

日前 Google 發表了新實驗性 AI 專案「Project Genie」，透過新的 Genie3 AI 模型 就能簡單升成具有互動性的虛擬世界之後，對全球遊戲圈造成衝擊，引起的投資人擔憂讓包括 Take Two、CD Projekt、Unity 等遊戲廠商與遊戲引擎公司股價都同步下跌，其中 Unity 股價下跌超過 21 %，而 Take Two 集團的市值更蒸發數十億美元。對此 Take Two 執行長 Strauss Zelnick 近日就受訪表示，他其實感到有些困惑，因為感覺起來，應該是美國華爾街的投資客們不了解真正感動人心的遊戲是如何開發的。

(Credit:Rockstar Games)

綜合外媒報導，在 Google 的新 AI 實驗專案「Project Genie」發布之後，所有人都能透過簡單的提示詞、簡單的圖片就讓 AI 自行生成一個能互動的虛擬世界，因此也有人拿 Take Two 旗下 Rockstar Games 正在打造的超級大作《GTA6》宣傳片截圖嘗試，結果真的成功後，這個新專案似乎引起了遊戲圈衝擊，Take Two 自己的股價就因為這個新 AI 技術而下跌了數十億美元。

而對此，Take Two 執行長 Strauss Zelnick 最近接受外媒訪問時就談到，雖然因為 AI 技術與機器學習能夠讓開發時的成本更低、效率更好，因此 Take Two 內部並不避諱使用 AI 技術來開發遊戲，但是一如他之前所提及的，Rockstar Games 正在開發的大作《GTA6》當中並沒有使用任何的 AI 是因為，「純手工打造的世界是他們與眾不同的原因，一棟樓接著一棟樓、一條街接著一條街、緊密相鄰的鄰里...他們不是、也不該是程式生成的，這才是成就偉大的原因。」

也因此，Take Two 執行長 Strauss Zelnick 面對公司因為新 AI 專案而蒸發數十億美元市值這件事時就表示，「我感到困惑，因為一直以來，新的技術、工具能夠創造偉大，但他們本身卻不可能變成偉大。」，而他就認為，就 Take Two 的政策來說，生成式 AI 會被他們用來處理平凡、瑣碎的日常任務，以將時間還給創作者們去發想創意，但除此之外，AI 技術並無法取代創作者們打造出真正卓越、偉大的作品，因為這些魔法往往要透過創作者們施展，才能呈現出來。

而 Take Two 的另一位管理層 Karl Slatoff 也直言，「Genie 肯定無法取代創作過程，根本不再同一個檔次上。」，他並表示，舉凡故事劇情、情感連結、遊戲氛圍、任務架構等東西都無法透過 AI 生成，而這些東西就是構成真正卓越的作品的核心，執行長 Strauss Zelnick 也說：「肯定沒有人能對 AI 下指令，說要開發比《GTA》更好的競爭作品，這肯定不會成功。人類始終是創造偉大作品的必備條件，AI 無法取代人類的創意。」