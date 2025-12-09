Google明年推AI眼鏡 擴大安卓生態系
記者古可絜／綜合報導
Google昨日在The Android Show：XR Edition線上活動中，分享Android XR生態系的未來方向，並展示Android XR的有線XR眼鏡裝置，其配備70度視野與光學透視顯示技術，即日起將為Galaxy XR釋出功能更新，幫助使用者充分體驗Android XR的空間運算能力，讓頭戴式裝置自然地融入日常生活，另宣布首款眼鏡產品預計明年推出。
2種類型眼鏡 自然融入日常
Google推出電腦同步連結（PC Connect）功能來擴展工作空間，可讓頭戴式裝置與Windows電腦連結，將電腦桌面或特定視窗拉進虛擬空間中，並與Google Play的原生應用程式並排顯示。另外，為讓使用者在使用頭戴式裝置進行視訊通話時，能強化跟對方的連結，Google推出化身（Likeness）功能，該技術能建立逼真的數位化身，即時呈現使用者的臉部表情跟手勢。
在Google I/O大會上，Google宣布與Samsung以及Gentle Monster和Warby Parker合作，設計時尚輕便、適合全天候佩戴的眼鏡，目前Google正與合作夥伴共同開發2種類型的眼鏡。首先是語音助理設計的AI眼鏡，專為「不需看螢幕的協助」而設計，透過內建揚聲器、麥克風與鏡頭，讓使用者能自然地與Gemini對話、拍照並獲取協助；另則是顯示型AI眼鏡，利用鏡片內建的顯示功能，在使用者需要的時候，隱秘地獲得像是步驟式導航提示或即時翻譯字幕等所需資訊，首款眼鏡產品預計將於明年推出。
Google展示來自XREAL的Project Aura預覽，是第一款Android XR的有線XR眼鏡裝置，能將數位內容直接疊加在現實視野上，讓使用者可以把多個視窗放置在視野中，並在不遮擋周遭環境的情況下，隨身攜帶工作或娛樂內容。
Google首款眼鏡產品預計將於明年推出。（Google提供）
Google推出電腦同步連結功能來擴展工作空間，可讓頭戴式裝置與Windows電腦連結，將電腦桌面或特定視窗拉進虛擬空間中。（Google提供）
