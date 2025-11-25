Google晶片傳「奪大單」！輝達股價跳水仍發文恭喜 喊：但我技術仍領先一代
美國科技巨擘Meta傳出正與Google洽談，計畫自2027年起在資料中心採用Google旗下的AI（人工智慧）晶片，相關支出可能高達數十億美元。外媒指出，此舉若成真，將使Google成為晶片龍頭輝達（Nvidia）的強力競爭者。消息一出，輝達股價25日一度重挫6％，最後收跌2.6％，不過輝達反而發文恭賀Google在AI領域取得成果，同時也強調自家領先業界一個世代。
根據《路透社》、《CNBC》報導，雙方討論內容包括Meta最早於2026年向Google Cloud租用其自家開發的TPU（Tensor Processing Unit）晶片。這項策略代表Google可能首度將TPU開放給外部資料中心使用，擴大市場版圖，並直接挑戰目前主導AI運算的輝達GPU。部分GoogleCloud高層甚至推估，若策略順利，Google有機會搶下輝達每年逾10%的營收市占，價值亦達數十億美元。
市場對消息反應熱烈，Google母公司Alphabet盤前股價一度上漲逾4%，若漲勢延續，有望推升其市值突破4兆美元。協助Google製造AI晶片的Broadcom股價也同步走揚約2%，相較之下，輝達股價則下跌約3%。
而Meta是輝達最大客戶之一，2025年預估在AI相關硬體投資高達720億美元，因此若最終轉向採用Google晶片，將被視為Google的重大勝利。不過Alphabet、Meta與輝達均未對報導做出回應。
近年企業在尋找輝達GPU以外的方案，使客製化AI晶片需求大幅成長。Google TPU也因多項大型合作案受到矚目，例如AI新創Anthropic日前就宣布擴大使用Google AI晶片，可達到百萬顆規模。Google也因雲端業務成長、股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏（Berkshire Hathaway）投資加持，以及最新AI模型Gemini3的正面評價，市場動能持續增強。
然而，要撼動輝達約20年累積的CUDA生態系並不容易。全球超過400萬名開發者依賴輝達平台開發AI應用，使其地位難以被取代。
面對市場對Google TPU崛起的討論，輝達25日於X（前 Twitter）上發文強調，其技術「仍領先產業一個世代」，並寫道「我們很高興看到Google在AI上取得成功，也持續供應GPU予Google。Nvidia是唯一能支援所有AI模型、並在各式運算環境中運作的平台。」
輝達指出，自家最新一代Blackwell GPU在效能、彈性與通用性上皆優於Google的TPU這類為特定用途打造的ASIC晶片。分析師估計，輝達目前仍掌握全球90% AI晶片市場。
儘管Google不直接販售TPU，但允許企業透過Google Cloud租用，並自行使用TPU訓練模型。本月Google發表的Gemini 3 AI模型，就是採用TPU訓練而成。Google也強調，市場對自家TPU及輝達GPU的需求都在加速成長，公司會持續支持兩條產品線。
輝達執行長黃仁勳也在先前法說會上回應TPU競爭，指Google既是客戶也是合作夥伴，並強調Gemini模型同樣能在輝達GPU上運行。他透露與Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）保持聯繫，雙方都認同「以更多資料與更多晶片帶動更強大的AI」的產業趨勢依然成立，使輝達更看好未來晶片需求。
看更多 CTWANT 文章
高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了
隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」 官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了
祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 23 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 15 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 12 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 16 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 16 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前