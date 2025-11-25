Google晶片傳「奪大單」！輝達股價跳水仍發文恭喜 喊：但我技術仍領先一代

輝達股價跳水仍發文恭喜Google，圖為輝達執行長黃仁勳。（圖／方萬民攝）

美國科技巨擘Meta傳出正與Google洽談，計畫自2027年起在資料中心採用Google旗下的AI（人工智慧）晶片，相關支出可能高達數十億美元。外媒指出，此舉若成真，將使Google成為晶片龍頭輝達（Nvidia）的強力競爭者。消息一出，輝達股價25日一度重挫6％，最後收跌2.6％，不過輝達反而發文恭賀Google在AI領域取得成果，同時也強調自家領先業界一個世代。

根據《路透社》、《CNBC》報導，雙方討論內容包括Meta最早於2026年向Google Cloud租用其自家開發的TPU（Tensor Processing Unit）晶片。這項策略代表Google可能首度將TPU開放給外部資料中心使用，擴大市場版圖，並直接挑戰目前主導AI運算的輝達GPU。部分GoogleCloud高層甚至推估，若策略順利，Google有機會搶下輝達每年逾10%的營收市占，價值亦達數十億美元。

市場對消息反應熱烈，Google母公司Alphabet盤前股價一度上漲逾4%，若漲勢延續，有望推升其市值突破4兆美元。協助Google製造AI晶片的Broadcom股價也同步走揚約2%，相較之下，輝達股價則下跌約3%。

而Meta是輝達最大客戶之一，2025年預估在AI相關硬體投資高達720億美元，因此若最終轉向採用Google晶片，將被視為Google的重大勝利。不過Alphabet、Meta與輝達均未對報導做出回應。

近年企業在尋找輝達GPU以外的方案，使客製化AI晶片需求大幅成長。Google TPU也因多項大型合作案受到矚目，例如AI新創Anthropic日前就宣布擴大使用Google AI晶片，可達到百萬顆規模。Google也因雲端業務成長、股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏（Berkshire Hathaway）投資加持，以及最新AI模型Gemini3的正面評價，市場動能持續增強。

然而，要撼動輝達約20年累積的CUDA生態系並不容易。全球超過400萬名開發者依賴輝達平台開發AI應用，使其地位難以被取代。

面對市場對Google TPU崛起的討論，輝達25日於X（前 Twitter）上發文強調，其技術「仍領先產業一個世代」，並寫道「我們很高興看到Google在AI上取得成功，也持續供應GPU予Google。Nvidia是唯一能支援所有AI模型、並在各式運算環境中運作的平台。」

輝達指出，自家最新一代Blackwell GPU在效能、彈性與通用性上皆優於Google的TPU這類為特定用途打造的ASIC晶片。分析師估計，輝達目前仍掌握全球90% AI晶片市場。

儘管Google不直接販售TPU，但允許企業透過Google Cloud租用，並自行使用TPU訓練模型。本月Google發表的Gemini 3 AI模型，就是採用TPU訓練而成。Google也強調，市場對自家TPU及輝達GPU的需求都在加速成長，公司會持續支持兩條產品線。

輝達執行長黃仁勳也在先前法說會上回應TPU競爭，指Google既是客戶也是合作夥伴，並強調Gemini模型同樣能在輝達GPU上運行。他透露與Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）保持聯繫，雙方都認同「以更多資料與更多晶片帶動更強大的AI」的產業趨勢依然成立，使輝達更看好未來晶片需求。

