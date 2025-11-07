Google最大碳權交易落巴西 20萬噸額度盼抵AI碳排

（中央社巴西貝倫6日綜合外電報導）谷歌（Google）將透過出資協助復育亞馬遜雨林，向巴西復林新創公司Mombak購買20萬噸的碳抵換額度，這是谷歌公司到目前最大一筆碳權交易。

隨大型科技公司積極尋找高品質碳權，用以抵銷高能耗的資料中心所造成碳排，谷歌這筆協議在市場顯得格外受矚目。

谷歌與Mombak公司告訴路透社，這筆碳交易可抵銷20萬噸碳排，抵換當量是雙方去年9月所簽試辦採購的4倍。Mombak也是谷歌唯一的林業碳權供應商。

但谷歌與Mombak公司雙方都不願透露這筆交易的金額。

路透社認為，這項協議凸顯大型科技企業積極尋求方法，要緩解因研發人工智慧（AI）而大舉投資高能耗資料中心造成的氣候衝擊，另外帶動碳權需求的同時也造福巴西新興復林產業。

谷歌母公司Alphabet去年投入超過1億美元資金，支持多項不同的碳移除技術，包括增強岩石風化（ERW）、生物炭（biochar）、直接空氣捕捉（DAC）以及改變河流水質酸鹼度等各項計畫。但前述幾種都不若造林後植物光合作用的除碳效率。

根據谷歌最新的環境報告，公司排放的溫室氣體大多來自資料中心與辦公室供電。這類排放自2020年以來增加超過3倍，去年達到310萬噸碳排當量。

谷歌公司負責碳移除與碳權事務的主管史波克（Randy Spock）表示，公司一直避免購買「REDD 碳權」。這類碳權是給開發商保護原本可能遭破壞的森林作為獎勵，但這類碳權近年因涉及造假且與巴西非法伐木者有牽連而備受質疑。

Mombak的作法是把退化的牧場恢復成熱帶雨林，公司聯合創辦人兼執行長席瓦（Gabriel Silva）表示，他們現正因市場開始對高品質的碳權項目趨之若鶩而受益。

他說：「過去許多買家雖然購買碳權，但根本不清楚自己買的是什麼，因此有時捲入品質低劣、甚至造假的專案。」

谷歌去年與Meta、麥肯錫（McKinsey）及微軟（Microsoft）等共同成立一個名為「共生聯盟」（Symbiosis Coalition）的碳權買家組織，攜手提升天然碳移除計畫的標準，協助碳市場把關。（編譯：陳亦偉）1141107