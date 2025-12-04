Google步步進逼，輝達霸主地位不保？AI戰場無論由誰勝出，最大贏家是台灣供應鏈

就在美國聯準會（Fed）降息預期重燃，Google推出殺手級應用後，市場原先對於AI泡沫的疑慮似乎也隨之消散。法人指出，受到美股AI族群強勁表現激勵，台股光通訊、PCB、記憶體、AI零組件及相關組裝供應鏈同步走強；Google等大廠新AI模型表現亮眼，推動客製化AI需求持續升溫，2026年相關產業成長可期。

野村投信認為，近期市場行情因為聯準會降息決策反覆震盪，即便12月未見降息，2026年仍將延續降息循環，加上「黑色星期五」消費數據亮眼，仍然偏向正面看好經濟與股市整體後市。

​ 12月降息與否只是個「假議題」 ​



野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，美國政府重新開門後，雖然經濟數據陸續恢復公布，但先前關門造成的混亂仍在延續，包括10月非農報告取消、11月報告延後至12月，以及初領失業金人數意外改善、零售銷售卻轉弱，數據缺失與分歧使市場對12月降息預期高度不確定。

然而，從現有數據來看，自從9月以來，美國通膨與就業風險平衡並未顯著改變，經濟仍具韌性，通膨維持可控。近期多位聯準會官員強調，如果12月不降息，只是因為等待更多數據，並非對通膨或就業前景改變，加上9月點陣圖顯示，距離降息終點還有2～3碼的空間，因此12月是否降息是個假議題，確定的是聯準會將於12月暫停縮表、釋放流動性，資金環境偏寬鬆，對於經濟與股市都屬正面。

​ AI晶片市場並非零和競爭 ​



野村臺灣創新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君表示，Gemini 3.0 Pro採用Google自研TPU晶片運行，在數學與推理能力達博士生水準，並在多項模型競賽中超越原先領先者GPT-5，令市場驚艷。近期更傳出Google與Meta洽談數十億美元TPU合作案，不僅提供輝達GPU之外的選擇，也推升TPU需求，市場預期AI生態系將迎來更多資金流入。

Google此次將TPU推向外部市場，成功從追趕者轉型為具差異化優勢的供應商，展現其在軟體整合、生態系與運算效率上的競爭力。若Google每年銷售50萬顆TPU，將帶來約130億美元營收，開拓新收入來源並加速攤提研發成本。

張繼文分析，AI晶片市場並非零和競爭，TPU不會取代GPU，而是形成雙成長軌道：GPU擅長模型訓練，TPU則針對多樣化推論場景優化，兩者屬不同賽道。關鍵在於，所有AI晶片背後的先進封裝、PCB/ABF、散熱、電源供應、高速傳輸等需求始終不變，這正是台灣供應鏈的核心優勢，「無論誰在AI競爭中勝出，台廠AI供應鏈都將持續受惠」。

​ 短線修正不改長期向上趨勢 ​



展望後市，林怡君表示，隨著金融市場進入AI投資貨幣化檢驗期，以及年底前獲利了結情緒升溫，台股短線震盪加劇，但2026年AI相關投資主題仍是股市與經濟的主要推力。

她說，過去十多年來，美國科技公司在研發上的投入持續高於資本支出，尤其在2020至2023年間，企業研發支出進一步加速，顯示企業唯有在研發上持續加碼、引領技術創新上的突破，才能掌握AI市場主導優勢，迎來AI爆發性成長，「短線修正不改長期向上趨勢，反而為中長期投資者提供台股布局的良機。」

野村投信提醒，ETF價格會受到市場行情變動影響，ETF投資標的如果是指數成分股，其主要成分股價格倘若下跌，ETF價格也會跟著回落，進而影響投資人報酬。因此，投資ETF不只需要了解配息並非每次相同外，也要留意市場價格波動風險。



