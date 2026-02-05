Google母公司衝AI 資本支出上看1,850億美元新高 台鏈受惠

Google母公司字母（Alphabet）於4日美股盤後公布上季財報優於預期，並高喊算力供不應求，「將全力投入AI軍備競賽」，2026年資本支出預估上看1,850億美元，創新高，遠高於市場預期，並較去年的914億美元翻倍成長。

法人認為，字母資本支出大增，意味Google全力衝刺AI基建，後續將釋出更多AI伺服器代工訂單，帶旺鴻海（2317）、廣達、英業達等協力廠；聯亞、華星光、光聖等Google光通訊供應商也有糖吃。

其中，鴻海已奪下Google最新TPU運算托盤（compute tray）大單，大咬Google自研AI晶片帶動的ASIC伺服器趨勢大商機。據Google提出的路徑規格，每出貨一櫃TPU，鴻海就會出貨一櫃運算托盤，等於是1：1供貨比率。隨著愈來愈多雲端大咖也將採用Google的TPU，鴻海左右逢源，成為大贏家。

字母上季營收年增18%至約1,138.3億美元，再創新高，優於市場預期的1,114.3億美元，淨利更大幅成長約30%至345億美元，經調整後每股盈餘2.82美元，優於分析師預估的2.63美元。

在AI熱潮帶動下，Google雲端業務表現尤其亮眼。上季雲端營收飆升48%、達177億美元，遠超乎市場預期。Google執行長皮伽透露，截至去年12月底，雲端合約積壓金額升至2,400億美元，較前一季大增55%，顯示企業對算力與AI服務的長期需求持續升溫。

皮伽說：「我們贏得新客戶的速度更快，合約金額也更大。2025年金額超過10億美元的交易數量，已超過前三年總和。」

資本支出方面，預估今年為1,750億美元至1,850億美元，並呈現逐季增加走勢，遠高於市場預期的1,195億美元，並較2025年約914億美元倍增。

談到今年資本支出大增，皮伽表示，主要用來擴充資料中心、部署自製的AI專用晶片TPU，並支應Google DeepMind的模型訓練需求，以及雲端客戶對算力的強勁需求。

Google認為，當前算力仍供不應求，至於今年資本支出用途，約60%用於伺服器、其餘40%用於數據中心和網路設備等長周期資產，比率與去年相當。

字母表示，正加速擴大投入AI領域，今年資本支出上看1,850億美元，遠高於市場原先預期1,195億美元，也幾乎是2025年約914億美元的兩倍。這項規模驚人的投資計畫，引發市場震盪，一度讓Alphabet股價在5日早盤下跌逾6%。

