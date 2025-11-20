Google海外最大AI研發據點就在士林 賴清德親自站台拋AI發展願景

Google海外最大AI基礎建設硬體研發中心就在台北士林，今（20）日首度對外亮相。

AI產業正引領全球科技大咖搶先布局、移動並匯聚，繼輝達（Nvidia）宣布海外總部將坐落在北士科後，Google今（20）日也首度對外揭露在美國總部之外最大的AI 基礎建設硬體研發中心，就坐落在台北士林，Google一共租下9層樓，內建逾10個實驗室，總統賴清德也親自到場致詞，並釋出「2040年前創造超過新台幣15兆產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，全力推動台灣成為AI產業關鍵節點」等目標。

Google Cloud 辦公室就在劍潭捷運站附近的「CAAM承德168」大樓，今日一早，大樓外便匯聚大批媒體前來一睹，首度對外亮相的Google 台灣全新辦公室，更受到關注的是，這是Google海外最大 的AI 基礎建設硬體研發中心。

為了迎接貴客Google在台設立重要據點，賴清德也到場站台，全程以英文致詞，並不時與身旁的Google高層相談，氣氛也相當熱絡，在他致詞中釋出的數字目標也一躍成為未來台灣AI發展的具體觀察指標。

為祝賀Google在台設立重要AI研發中心據點，總統賴清德親自到場並全程以英文致詞。

賴清德釋出的目標為「在2040年前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，進一步讓台灣成為全球AI的關鍵節點。同時，推進台灣成為全球前5大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，成為『人工智慧之島』。」

賴清德不忘強調，台灣能成為Google重要夥的2大重要因素，首先，台灣是開放的民主制度，在全球賄賂風險、投資環境風險、政府清廉印象等指標上，都是亞洲的前段班。第二，台灣位處印太戰略關鍵位置，更擁有世界級的半導體產業聚落、高素質的研發人才，還有健全的智慧財產權制度。

Google租下該大樓的 12到20樓，總計9個樓層，實驗室則坐落在12-14樓，設置超過10個專業實驗室。Google表示「專業實驗室讓我們的工程與供應鏈團隊，得以在研發出的產品部署到 Google 世界各地的資料中心和 AI 基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。」

位在台北士林的全新 Google Cloud 辦公室，設計靈感汲取自台灣獨特的自然與人文風景，室內設計簡潔中帶點文青氣息，會議室名稱甚至還以台灣的知名地標命名，如「龜山島」也成為Google其中一間辦公室的名稱，為辦公室加上一點在地台味。

