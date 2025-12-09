Google涉用網路內容訓練AI 歐盟再度啟動反壟斷調查

歐盟今天(9日)宣布對谷歌(Google)展開新一輪反壟斷調查。歐盟指出，谷歌利用網路上的內容來訓練人工智慧(AI)，卻沒有向媒體等內容供應者提供補償，可能違反了反壟斷法。

綜合路透社與法新社報導，這是歐盟不到一個月內二度對谷歌發起反壟斷調查。在此之前，歐盟執委會(European Commission)質疑谷歌可能在搜索結果中降低媒體出版商的內容曝光度，於11月中提起調查。

歐盟執委會指出，谷歌可能使用線上內容來生成「AI摘要」(AI Overviews)，卻未給予媒體出版商足夠補償或拒絕的機會。

「AI摘要」由AI生成，當使用者透過谷歌搜尋引擎查找資訊時會出現在結果的最上方。目前這項功能已在100多個國家啟用，台灣是其中之一。谷歌並於去年5月開始在「AI摘要」中加入廣告。

歐盟也對谷歌可能以相同手法使用YouTube影片，表達了擔憂。

谷歌發言人則對此提出反駁，稱歐盟的指控「可能扼殺創新」。

值得注意的是，歐盟今年9月才對谷歌祭出近30億歐元罰款，理由是該公司長期偏袒自家廣告服務，引來美國總統川普(Donald Trump)不滿，稱歐盟的處罰「不公平」並揚言報復。如今谷歌再被調查，很有可能會加劇歐盟與美國之間的緊張關係。