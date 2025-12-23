Google為AI事業添子彈 47.5億美元現金收購擁20個胡佛水壩發電量新創公司

Google母公司Alphabet於2025年12月22日宣布，已達成協議以47.5億美元現金收購潔淨能源開發商Intersect Power LLC，並承擔其既有債務。此交易標誌著科技巨頭為滿足人工智慧（AI）快速發展帶來的龐大電力需求，而積極擴大能源基礎設施布局。



Alphabet表示，此收購將加速資料中心與發電容量的上線速度，並推動能源開發創新。Alphabet執行長桑達爾．皮查伊（Sundar Pichai）在聲明中指出，Intersect Power將協助公司更靈活地擴大容量、在資料中心負載增長時同步建設新發電設施，並重新構想能源解決方案，以推動美國創新與領導地位。



Intersect Power發電容量超過20個胡佛水壩



Intersect Power成立於2016年，總部位於舊金山，專注於開發太陽能、風能及電池儲能系統，透過將工業用電需求與專屬天然氣及再生能源發電設施共置，來提供資料中心及其他能源密集產業的下一代基礎設施解決方案。該公司目前擁有價值150億美元的資產，正在運營或建設中，預計至2028年，其專案將涵蓋約10.8吉瓦的發電容量，相當於胡佛水壩發電量的20倍以上。

Alphabet早在去年已持有Intersect Power少數股權，當時Google與TPG Rise Climate共同領導一輪超過8億美元的策略融資圓，希望到20年代結束前催化200億美元的再生能源基礎設施投資。此次收購涵蓋Intersect Power的開發平台、團隊，以及多吉瓦級的能源與資料中心專案，這些專案目前正處於開發或建設階段，並已與Google簽約。

收購完成後，Intersect Power將維持獨立運作，保留原有品牌，由創辦人兼執行長謝爾登．金伯（Sheldon Kimber）繼續領導，並與Google技術基礎設施團隊密切合作，包括在德州哈斯克爾郡（Haskell County）共同開發的首個共置資料中心與發電設施。該郡專案包括Quantum潔淨能源儲存系統，直接鄰接Google資料中心園區。

然而，部分資產不在收購範圍內，包括Intersect Power在德州的既有資產，以及加州的運作與開發中資產。這些資產將獨立為另一家公司，由原來的投資者TPG Rise Climate、Climate Adaptive Infrastructure與Greenbelt Capital Partners負責繼續營運。

科技廠紛紛投資能源領域，確保可靠電力供應



此交易預計於2026年上半年完成，需經慣例締結條件及監管審批。

AI技術的迅猛發展正推動資料中心電力需求急劇上升，這些被稱為「AI工廠」的設施耗能極高，引發美國電網老化與供應瓶頸問題。科技公司紛紛投資能源領域，以確保可靠電力供應。



同時，高耗能資料中心的擴建已在部分社區引發關注，居民擔憂電費上漲及電網升級成本轉嫁至一般用戶。美國聯邦參議員近期致函Google、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）與Meta等公司，調查AI資料中心對住宅電費的潛在影響。

Alphabet大部分營收仍來自Google搜尋引擎及其他線上服務。該公司在AI領域的進展，已推動其股價今年以來上漲逾60%，為股東帶來額外1.4兆美元市值成長。



責任編輯：許詠翔

