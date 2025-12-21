Google用戶注意！官方突宣布「這服務」永久停用 替代方案出爐

即時中心／黃于庭報導

Google已成為現代人不可或缺的服務之一，該公司日前宣布，將於明（2026）年2月正式停用「暗網報告（Dark Web Report）」。事實上，這項服務是用來協助用戶檢查個資是否外洩至暗網，不過Google坦言「實際成效不足」，難以真正達到幫助用戶的目的，因此決定走入歷史。

所謂「暗網」是指，經由一般搜尋引擎無法瀏覽的網路空間，通常得使用特殊瀏覽器才能進入。正因如此，常被有心人士用來進行非法交易，像是銷售外洩電子郵件、電話號碼或個資。

暗網報告於2023年推出，一開始僅限Google One訂閱者使用，其可協助掃描暗網中是否有個人資訊，一經發現就會通知用戶；而隔年（2024）全面擴及給所有用戶。不過，由於該服務僅提供概略資訊，告知用戶「資料可能外洩」，卻未有後續確切可執行之方案。

因不少用戶反映該問題，Google決定調整營運重心，專注於提供能指引明確行動步驟的工具，保護用戶資安。明年1月15日起，停止掃描新的暗網外洩事件；2月16日將正式停止服務，系統會刪除所有暗網報告相關資料。

對此，Google也建議用戶可使用現有工具，包括安全檢查、建立帳戶的登入密碼金鑰，或啟用密碼安全檢查。此外，也推薦用戶使用「與你相關的結果」，該功能可協助移除搜尋結果中出現的個人資訊，如電話號碼和住家地址。

