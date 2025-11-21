Google發布全新Nano Banana Pro！影像AI大升級 從概念到成品更快一步

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google今(21)日正式發布全新的影像生成與編輯模型「Nano Banana Pro」，這款模型以 Gemini 3 Pro為核心打造，結合更強的推理能力、世界知識與視覺表現，大幅提升使用者在影像創作上的精準度與表現力。

傳統影像生成模型雖能創圖，但容易有文字容易失真、排版紊亂、語言單一等問題，因此，Nano Banana Pro標榜不僅能生成清晰的文字與資訊圖表，更具備專業級設計、能打造高保真度的視覺效果與光影掌控，讓創作者能以更少時間，完成更高水準的視覺內容。

Google提到，這項更新延續自數月前推出的Nano Banana(基於Gemini 2.5 Flash)，當時模型已能協助修復老照片、生成公仔模型、處理各式影像編輯任務，如今的Nano Banana Pro則進一步提升了整體能力，將影像AI帶入更高階、更貼近專業製作的層級。

Nano Banana Pro建立於Gemini 3 Pro的進階推理基礎之上，能理解真實世界的事物、前後邏輯與語意關係，並將其轉化為更有內容、背景與情境的視覺圖像，讓使用者能透過它，生成更精準的資訊圖表、教學模型與解說圖片，同時將複雜內容視覺化。

舉例來說，以你的文章、筆記或現實世界事實為基礎去製作圖解，或是根據Google搜尋的龐大資料庫，將即時資訊如天氣、比分、食譜等直接轉換成可視化內容，讓影像創作不再只是「美化畫面」，而是「把資訊傳遞得更有效」。

此外，圖像中的文字全面升級，不僅清晰、多語言、還可長段落呈現，無論是品牌標語、產品標籤、資訊密集的海報，甚至是多語言長段落，都能在圖像中清晰呈現，此模型不只是「美圖生成」，而具備理解場景、理解數據、控制構圖等能力，大幅擴大質量與應用場景。

Nano Banana Pro能提供包括：1.清晰、準確的文字排版；2.多種字體、書寫風格與材質效果；3.多語言內容生成與在地化；4.支援國際市場需求的翻譯與本地化視覺設計，讓創作者可直接用它製作更完整的視覺成品，加速品牌設計、廣告提案與產品樣機的產出流程。

