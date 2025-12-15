Google發布實驗性AI瀏覽器Disco：「對話+生成」顛覆網路體驗，「搜尋+點擊」將變時代眼淚？
重點一：Google 推出以 Gemini 3 為基底構築的 AI 瀏覽器 Disco，擬重塑網路瀏覽體驗。
重點二：Disco 與 Chrome 的差異在於最新的「GenTabs」功能；它可理解標籤頁與聊天記錄，並以提示生成互動式 Web 應用。
重點三：Disco 目前於 macOS 先行封測並開放候補名單註冊，功能仍在早期階段。
Google 正式發布新一代瀏覽平台 Disco，並同步推出以 Gemini 3 為基礎的生成式標籤工具 GenTabs。
GenTabs 由 Google Labs 團隊打造，核心在於將「多標籤、多步驟」的網路任務轉化為可操作的互動式工具。使用者只需以自然語言描述需求，無須撰寫程式碼；系統會依據當前任務主動提出應用建議，甚至涵蓋使用者尚未想到的功能，並保持生成元素與原始網路來源的連結，確保脈絡與可追溯性。
Disco：以「任務」為核心的實驗性 AI 瀏覽體驗
白話來說，GenTabs 可讀懂你正在處理的網路任務，然後即時生成互動式 Web 應用來協助，試圖解決「為了蒐集、比較與規劃而開啟大量標籤頁」的常態難題，讓瀏覽轉向以任務為中心的互動體驗。
Google 展示的情境包含：一週飲食計畫、規劃日本賞櫻行程、協助小學生學習行星知識等，顯示其在生活、旅遊與教育領域的廣泛可用性。
也因此，搭載 GenTabs 的 Disco，定位為「重新定義現代網路瀏覽與建置方式」的全新平台，目標是讓使用者更快學習、與 AI 愛好者協作、共同塑造瀏覽的未來。
Google 表示，Disco 正處於早期試驗階段，並非所有功能都已完善；目前先在 macOS 開放候補名單，邀請小規模測試者提供回饋，以辨識哪些能力最實用、哪些需優化，以及用戶期待的後續功能。
Google 亦指出，Disco 現階段採「先讓用戶體驗、加速學習」的路線，以快速迭代、縮短創新到落地的距離；未來也不排除導入更大型產品。官方現已公布封測申請，使用者可登入後登記。
Disco 跟 Chrome 核心邏輯不同：AI 主導 vs. 搜尋主導
值得注意的是，Google 新推出的 Disco 並不是要「取代」Chrome 的下一代瀏覽器，而是一個「實驗性」的 AI 原生瀏覽器（Experimental AI Browser）。簡單來說，Chrome 是讓你「看」網頁的工具，而 Disco 則是幫你把網頁資訊「做成」工具。
作為傳統瀏覽器的 Chrome，運作邏輯是 「搜尋 ⭢ 點擊連結 ⭢ 閱讀內容」 。因此，使用者需要自己打開 10 個分頁（例如訂飯店、查景點、看地圖），然後靠自己的人腦整合這些資訊。
作為原生 AI 瀏覽器的 Disco，運作邏輯是 「對話 ⭢ AI 閱讀分頁 ⭢ 生成 App 給你用」 。它內建了 Google 最新的 Gemini 3 模型。因此若告訴它「我要去東京玩」，它不只是給你搜尋結果，而是會把相關的搜尋結果、地圖、天氣全部吃進去，吐出一個互動式的「旅遊規劃 App」給使用者。
進一步來說，目前主流的 Arc Browser、Dia Browser、Microsoft Edge、Opera One、Brave 等「AI 瀏覽器」幾乎都標配了側邊欄（Sidebar），但 Google Disco 的側邊欄設計邏輯與它們有本質上的不同，差別在於 AI 介入的程度。
以 Dia 為例，AI 是「外掛」在側邊欄的聊天機器人。例如你正在看 A 網頁，然後打開側邊欄問 AI 問題。但這兩者常常是分離的，或者 AI 只能讀取你當前看的這一頁。
至於 Google Disco，側邊欄則更接近「核心大腦」，不只是讀取單個或複數頁籤，更可以直接理解多個網頁的關聯，然後在主視窗生成結果。換言之，側邊欄是人機協作的控制台，而不僅僅是聊天窗口。
因應 Disco 的 GenTabs 功能，側邊欄的內容會隨著專案／任務進度而變動，因此更像是一個動態的 Dashboard，顯示目前 AI 生成這個 App 用到了哪些素材；可以隨時刪除不相關的素材，主畫面的 App 就會跟著變。
Google要的是「真正的AI瀏覽器」
Google 的策略通常是： 先在小眾產品試錯、成功了再搬回主力產品。 因此，如果 Disco 裡的「GenTabs（生成式分頁）」被證明非常好用，Google 未來有可能直接把這個功能「移植」進 Chrome，變成 Chrome 的一個新按鈕，而不是叫全世界的人都去下載一個新瀏覽器。
Google先前一直被認為在AI瀏覽器的競爭中落後。而現在我們知道真相了：Google要的不是微幅領先，而是斷代式的領先。真正以AI驅動的瀏覽體驗，或許不久後就會見光。
延伸閱讀：AI瀏覽器掀戰！Atlassian砸187億元收購The Browser Company：Dia有望挑戰Chrome霸權？
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
