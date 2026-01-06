Google發布10組Gemini提示詞！教你將目標拆解成每天、每週可執行計畫：中英文指令一次收

2026 年，你有什麼想完成的目標嗎？

「今年一定要減重」、「學好一門外語」、「每週讀完一本書」……這些目標聽起來充滿動力，但每當到了年底，是否往往發現進度依然停滯不前？目標無法達成，通常不是因為意志力不足，而是缺乏具體且可執行的規劃。

Google 官方近期釋出了 10 個實用的 AI 提示詞，可以生成符合生活步調的詳細指南與系統化學習路徑，幫助使用者達成生活目標。

以下整理了這 10 組中英文對照提示詞及其適用情境，使用者可以直接複製，並根據自身的情況調整提示詞。快收藏起來，新的一年讓 AI 來幫助自己達成目標！

1. 自訂健身計畫

想要健身，卻不知道該從哪裡開始嗎？可以向 Gemini 提供現況與目標，如身材數據、健身目標、過往運動習慣等，Gemini 能幫助規劃一套循序漸進的運動排程。使用者還可以設定更具體的條件，如：「記得我住在台北，且目前只能使用跑步機」。這樣一來，AI 生成的每一項建議，都會根據使用者的生活步調與環境做安排。

中文提示詞 英文提示詞 我想在 6 個月內參加紐約市馬拉松。我最近剛以 2 小時的成績完成半程馬拉松，每週可以訓練 5 天。請建立一份月度訓練計畫，幫助我持續增強耐力。 I want to run the New York City marathon in 6 months. I recently finished a half marathon in 2 hours, and I can train 5 days a week. Create a monthly training plan that will help me continue to build my endurance.

2. 居家環境斷捨離

整理家中雜物總是很痛苦嗎？Gemini 能把繁瑣的斷捨離任務轉化為每日進度表，讓計畫不再遙不可及。配合 Gemini Live 的相機分享功能，使用者還能透過鏡頭獲得即時的調整建議與回饋。

中文提示詞 英文提示詞 我想在這個月整理並為我的公寓斷捨離。請建立一個 30 天計畫，將過程拆解為簡單的每日任務，每項任務不超過 20 分鐘，且不需要我購買任何新物品。 I want to organize and declutter my apartment this month. Create a 30-day plan that breaks the process into simple, daily tasks that take no more than 20 minutes each and won’t require me to purchase any new items.

3. 學習新語言

讓 AI 成為你的專屬外語私教！輸入你的目標與可以學習的時間，Gemini 就會自動規劃學習進度，並提供多元的互動練習工具，讓使用者在有趣的練習中保持動力，並隨時透過小測試來檢測學習成效。

中文提示詞 英文提示詞 我想學習基礎法文。請針對這些主題生成一份 30 天引導式學習計畫，並針對動詞變化建立一個互動式的多選題測驗。另外，請為這 50 個短語生成一組閃卡。 I’d like to learn basic French. Generate a 30-day guided learning plan for these topics and create an interactive multiple-choice quiz on the verb conjugations. Please also generate a set of flashcards for the 50 phrases.

4. 優化面試策略

面試前，可以讓 Gemini 成為自己的面試夥伴與教練，讓它陪你練習面試、分析簡報影片並提供改進建議。Gemini 還能幫忙生成專業的形象照，將照片上傳後，搭配 Nano Banana 工具進行細節微調，能讓用戶在 LinkedIn 等專業平台展現更專業的狀態。

中文提示詞 英文提示詞 我下週有一個 [職位名稱] 的求職面試。請與我進行一場即時、對話式的模擬面試，重點放在行為面試問題。接著，在我上傳練習影片後，請提供一份詳細的回饋報告，分析我的說話節奏、肢體語言以及贅字的使用。 I have a job interview next week for [role]. Simulate a live, conversational interview with me, focusing on behavioral questions. Second, create a detailed feedback report after I upload my video rehearsal, analyzing my speaking pace, body language and use of filler words.

5. 健康飲食計畫

要求 Gemini 根據你特定的飲食需求與偏好，規劃每週飲食，來解決「不知道要煮什麼」的煩惱。

中文提示詞 英文提示詞 我想吃得更健康。請在每週日早上 9 點建立一份為期 7 天、高蛋白且素食者友善的晚餐計畫。我每天晚上大約有 45 分鐘的烹飪時間。請包含該週的採買清單。 I want to eat healthier. Every Sunday at 9 a.m., please create a 7-day, high-protein and vegetarian-friendly dinner plan. I have about 45 minutes to cook each night. Include a grocery list for the week.

6. 個人理財規劃

記帳以後卻不知道該如何優化自己的消費習慣嗎？可以讓 Gemini 分析你的日常消費數據，讓它整理出具體、可行且個人化的理財策略。

中文提示詞 英文提示詞 請分析我上傳的 Google 試算表（內含我上一季的每月支出），並幫我找出 3 個「非必要支出」的項目。請建議我一套可以立即執行的「每週預算守則」，目標是幫我省下 15% 的總開銷。 Analyze the uploaded Google Sheet containing my monthly spending for the last quarter and identify 3 areas of non-essential spending. Suggest practical weekly budgeting rules I can immediately implement to save 15%.

7. 建立自訂閱讀清單

Gemini 能將專家的精選書單與用戶的閱讀節奏結合，避免積壓過多書籍帶來的壓力。透過設定定期指令，用戶每個月都能獲得一份全新的推薦清單，讓閱讀這件事更有秩序且無負擔。

中文提示詞 英文提示詞 我希望在 2026 年閱讀 12 本商業書籍。請設定一個每月 1 號執行的重複動作：推薦 5 本與廣告相關的非虛構（Non-fiction）書籍清單，並建立一個月度閱讀與評論時程表範例。 I want to read 12 business books in 2026. Schedule a recurring action for the first of every month: Suggest a list of 5 non-fiction titles related to advertising and create a sample monthly reading and review schedule.

8. 建立好習慣來取代壞習慣

Gemini 能幫助分析壞習慣的觸發點，並提供具體且可執行的替代方案。透過這種系統化的替換機制，讓用戶能更有意識地掌控日常行為，將原本的負面習慣轉為正向的成長動力。

中文提示詞 英文提示詞 我希望每週能減少 2 小時的手機螢幕使用時間。請為我擬定一份「習慣替換計畫」，分析我常見的滑手機觸發情境，並為每個情境建議一項更有意義的替代活動。 I want to reduce my phone screen time by 2 hours a week. Outline a 'Habit Replacement Plan' that identifies my typical trigger times and suggests a positive alternative activity for each.

9. 解決「空白頁」難題

創作最難的，往往是初期毫無靈感。Gemini 這組提示詞能為用戶生成容易上手的點子，縮短從構思到執行的距離，解決面對空白頁面寫不出東西的困擾，確保創作進度不卡關。

中文提示詞 英文提示詞 請給我 7 個本週適用的獨特、單句日記題目，以鼓勵我對目標與進度進行反思。 Give me 7 unique, one-sentence journaling prompts for the week that encourage reflection on my goals and progress.

10. 規劃長遠目標

這組指令能鼓勵使用者進行長遠思考，幫助擴大良好的習慣，並將用戶的目標轉化為持續的生活方式。

中文提示詞 英文提示詞 現在是 7 月 1 日。我已經成功堅持 [目標名稱] 的決心達 6 個月了。請建立一份由三部分組成的維護計畫，幫助我將此轉化為永久習慣，並為 2026 年剩餘的時間設定一個更宏大的目標。 It's July 1st. I've successfully maintained my resolution to [resolution name] for 6 months. Create a 3-part maintenance plan to help me make this a permanent habit and set a bigger goal for the rest of 2026.

資料來源：Google

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 黃若彤

