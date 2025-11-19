Google發表新一代AI模型 推理能力博士級可讀懂空氣

（中央社記者吳家豪台北19日電）Google今天宣布推出新一代人工智慧（AI）模型Gemini 3，具備博士級的推理能力，能精準掌握內容的深度與細微差異，在發布首日就導入Google搜尋的「AI模式」，能更精準理解用戶查詢背後的意圖與細節，提供沉浸式視覺化版面和模擬情境。

Google暨Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在官方部落格發表文章指出，Gemini 3更擅長釐清使用者請求背後的脈絡與意圖，無須費力提示，就能獲得所需結果。

皮查伊說，令人驚嘆的是，短短2年內，AI已從單純地閱讀文字和圖像，進化到能「讀懂空氣」。Gemini 3具備最頂尖的推理能力，可掌握內容深度與細微差異，例如察覺創意構想中的微妙線索，以及抽絲剝繭解析難題的層層結構。

舉例來說，假設用戶正在研究房屋貸款，Google搜尋AI模式中的Gemini 3可以在回應中直接製作一個客製化的互動式房貸計算機，讓用戶比較兩種不同的方案，看看哪一種能省下更多長期費用。

為了推廣給更多使用族群，從今天起到今年12月9日止，Google AI Pro的一年免費試用方案擴展給全台灣的大學生，通過申請後就能免費使用包含Gemini 3的Google AI產品。

Gemini 3 Pro憑著最先進的推理與多模態能力，在每一項主要的AI基準測試中，表現都顯著超越Gemini 2.5 Pro。Gemini 3 Pro以1501 Elo分數登上AI基準測試平台LMArena排行榜榜首，展現了博士級的推理能力。

Google指出，Gemini 3 Pro的回應變得聰明、簡潔且直接，摒棄了陳腔濫調與阿諛奉承，告訴用戶需要聽到的，而不僅僅是想聽到的。

為了協助用戶更理解網路上的資訊，Google搜尋中的「AI模式」現在使用Gemini 3來啟用全新的生成式介面體驗，例如沉浸式視覺化版面，以及互動式工具和模擬情境。

此外，Gemini 3能幫助用戶學習事物，例如解讀並翻譯不同語言的手寫食譜，轉化為可分享的家庭食譜書。如果想了解一個新主題，可以提供學術論文、長篇講座影片或教學，由Gemini 3生成互動式單字卡、視覺化圖表或其他格式的程式碼，幫助掌握教材。（編輯：蘇志宗）1141119