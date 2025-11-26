Google的逆襲！巴菲特果然真股神 睽違6年再押Alphabet 嗅出哪3大先機

財經中心／李宜樺報導

股神巴菲特睽違6年再押Alphabet，被視為嗅出AI黃金接力先機的關鍵一擊。（圖／翻攝自YT@CNBC）

股神巴菲特在退休前「押寶」Alphabet，不到二週GOOGLE真大漲，引爆市場震撼。波克夏第3季揭露買進Google母公司Alphabet，斥資高達43億美元，這是他睽違6年再押科技巨頭。讓市場聯想到當年他買進蘋果的經典一役。專家指出，巴菲特看到的不是題材炒作，而是AI時代的三大先機──算力主權、AI變現與現金流護城河。

先機一：AI算力重新洗牌 Google握自研晶片優勢



巴菲特長期押注「掌握關鍵資源」的企業。當市場聚焦輝達GPU時，Google靠自研TPU晶片、Gemini 3大模型與Google Cloud，建立起屬於自己的AI生態鏈。上游有台積電、博通代工，中游結合鴻海、戴爾伺服器，下游則是Anthropic、Meta、Salesforce等客戶，形成從晶片到應用的封閉鏈，具備長期護城河。

先機二：AI變現速度勝出 流量導向賺錢能力驚人



與OpenAI仍在虧損不同，Google能直接把AI導入搜尋、廣告、YouTube與雲端。Gemini 3爆紅帶動Cloud業務暴增，AI營收已能快速變現。巴菲特歷來偏好「能立刻產生現金流」的公司，這讓Google成為他價值哲學下的例外標的。

先機三：現金流護城河厚實 AI泡沫中最穩巨獸

Alphabet一年自由現金流逾700億美元，足以支撐AI大投資。外界估未來五年仍能年增20%，是AI浪潮中少數「能賺真錢」的企業。分析師形容：「巴菲特看到的不是AI題材，而是下個十年的現金帝國。」

Alphabet股價自10月中旬以來飆漲35%，市值逼近4兆美元，距輝達僅剩4200億美元。2016年他看見蘋果的時代紅利，如今他再度看見AI的黃金先機。

