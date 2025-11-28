Google神救援！聯發科 TPU v8e爆量 外資翻多喊買上看1750元

聯發科。資料照



Google神救援！廣發證券率先翻多聯發科，看好Google TPU v8x（原名v7e）今年10月tape-out以來進展順利，下一代v8e時間表已提前，2027年將啓動生命週期，ASP更高，整出貨量將達200萬顆。預估2027年獲利將強彈40%。將評等調升至買進，目標價同步上調至1750元。

廣發證券表示，Google TPU v8x（原名v7e）於10月tape-out，聯發科先前預期2026年底營收達10億美元。得益於TPU強勁需求，預計v8e（v8x的下一代）時間表提前，可能於2027年上半年啓動，產品生命週期銷量將達200萬顆，高於v8x的不足100萬顆。

廣發證券指出，受惠於更高規格且時間表早於博通的v9。v8e產能將獲台積電N2/N3及英特爾EMIB-T支持。從規格來看，v8e將配備2個Compute die（N2）及2個I/O die（N3），高於v8x及博通v8AX。聯發科預期ASIC 潜在市場將於2028年達500億美元，拿下10-15%市場份額。因此預估，聯發科ASIC銷售額將於2026年，2027年達10億美元，70億美元，高於市場預估。

繼法說會後，市場已下調出貨量及毛利率預估，主因記憶體價格上漲、旗艦SoC毛利率攤薄、競爭及晶圓價格上漲。

廣發證券分析，市場預期已重置，但需求動態值得關注。聯發科早於高通下調價格，從而在中低端市場獲得更高市佔。對於高端市場，SoC定價已穩定，且需求將保持韌性，鑒於中國OEM將優化產品組合以緩解內存成本上漲。

