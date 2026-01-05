Google神救援Part 2！聯發科v8x/v8e爆量價增大補、外資喊還能漲

聯發科客製化晶片。資料照



Google神救援Part 2！廣發證券看好 TPU v8e爆量率先翻多聯發科後。廣發證券再度上調聯發科客製化晶片（ASIC）預估， v8x/v8e量價同增，預估售價上看3800美元、5000美元，挹注聯發科今明年營收17億美元、80億美元，每股盈餘貢獻上看6.5元、31元，因此上調聯發科目標價至2000元。

廣發證券分析師蒲得宇表示，Google TPU v8x系列出貨量將更高，且v8x/v8e平均售價將提升至3800美元、5000美元。上調聯發科2026、2027年ASIC營收預期上調至17億美元、80億美元，將可貢獻每股盈餘達6.5、31.0元。

關於股價走勢，蒲得宇說明，聯發科股價已扭轉落後於大盤的態勢，脫離了歷史股價與年度業績的關聯性。

蒲得宇分析，但投資人反應仍呈兩極分化，看空者擔憂智慧手機需求疲軟，由於投資人多頭部位並不高。聯發科可能是ASIC產業中最被低估的股票，2027年本益比僅15倍，因此將目標價上調至2000元。

