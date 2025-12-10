Google空拍抓包「小港垃圾堆3年」 網驚：是賴瑞隆選區

高雄市議員許采蓁指小港區大坪頂一處空地，3年過去垃圾量不減反增，且「Google地圖就看的到」，顯示市府提出相關監測機制形同虛設。（高雄市議會質詢翻攝畫面）

高雄垃圾山爭議連環爆，問題遲未改善。國民黨高雄市議員許采蓁指出，小港區高坪38街附近某土地上，2022年就被棄置大批垃圾，但3年來沒人處理、垃圾量不斷變大，Google今年空拍，垃圾都還在！副市長林欽榮稱立刻處理。網友直呼「又是小港，賴瑞隆的選區！」

許采蓁今(10日)質詢時引述網友製作的〈高雄人造垃圾觀光地圖〉，批評高雄成為亂倒垃圾的城市，市府裁罰卻很無力。以先前岡山李姓里長涉嫌亂倒垃圾案，3年來共計被開罰高達13次，但金額卻一次比一次輕。環保局長張瑞琿回應表示，一切都依照裁罰基準開罰。

許采蓁進一步指出，從Google空拍圖顯示，小港某處場域2022年就被丟棄大量垃圾，3年後、也就是最近，再從Google空拍檢視發現，同個地方還是有大批垃圾，甚至數量有增加情況。她不解為何一處垃圾堆可以放任3年？Google空拍都很清楚，市府的監控機制呢？

林欽榮答詢強調，會立刻請環保局稽查大隊到場清理，這部分應該即時處理。林也承諾，會與相關單位檢討相關通報機制。

PTT網友表示「又是小港，賴瑞隆的選區，最近要不要去拜個拜啊？不過到底為什麼可以空地堆垃圾堆三年？」、「笑死，被抓包」、「就是這麼愛鄉土」、「要禁止衛星飛過了」、「上次禁空拍機，這次要禁Google空拍嗎」、「原來小小多山的山是垃圾山」、「禁飛區準備好了嗎？」

