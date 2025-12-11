Google空拍抓包 賴瑞隆選區垃圾堆3年

▲國民黨高雄市議員許采蓁爆料，小港區高坪38街附近的一處土地上，早在2022年就被棄置大批垃圾，但3年來無人處理。（圖／翻攝許采蓁臉書）

[NOWnews今日新聞] 高雄垃圾山連環爆！國民黨高雄市議員許采蓁10日在市議會質詢時指出，小港區高坪38街附近的一處土地上，早在2022年就被棄置大批垃圾，但3年來無人處理，垃圾量持續變大。她引述網友製作的「高雄人造垃圾觀光地圖」，批評高雄市成為亂倒垃圾的城市，市府裁罰機制卻顯得無力。環保局長張瑞琿對此回應表示，一切都依照裁罰基準開罰。

許采蓁也以Google空拍圖為證，顯示小港該處場域在2022年被丟棄的垃圾，到最近的空拍圖上依然存在，且數量甚至有所增加。她不解，一處垃圾堆為何可以被放任長達3年之久，既然連 Google 空拍圖都能清楚呈現，質疑市府的監控機制到底出了什麼問題？許采蓁也舉先前岡山李姓里長涉嫌亂倒垃圾案為例，3年來共計被開罰13次，但金額卻一次比一次輕。

對此，高雄市副市長林欽榮在答詢時承諾，將「立刻處理」。他強調，會立即請環保局稽查大隊到場清理，這部分應該即時處理完畢。林欽榮也承諾，市府將與相關單位共同檢討目前的通報和監控機制，以避免類似垃圾亂堆 3年未處理的爭議事件再度發生。

網友也指出，該選區正是民進黨立委賴瑞隆選區。

