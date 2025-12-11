Google空拍揭弊 她曝小港垃圾堆3年未清堆成山！市府說話了

高市議員許采蓁踢爆小港大坪頂高坪三十八街一處空地長期遭堆置垃圾「三年未清」，質疑連Google空拍街景都能發現垃圾，市府的科技監測竟完全漏失、放任垃圾堆成山？。市議員許采蓁提供



高雄月世界遭非法傾倒廢棄物，堆積出數百噸垃圾山，環境議題連環爆；市議員許采蓁出示Google空拍街景，再揭小港大坪頂高坪三十八街一處空地長期遭堆置垃圾「三年未清」，痛批市府「科技監測名不副實」，對此，副市長林欽榮允諾立刻清理並將強化衛星監測與地面稽查的聯防系統。

許采蓁昨質詢時，直指市府「科技監測名不副實」，她指出，小港大坪頂高坪三十八街一處空地長期遭堆置垃圾，她透過Google衛星空拍比對過去影像，發現該地「至少三年來都持續堆放垃圾」，質疑市府一直宣稱有衛星監控與異變警示系統，但連Google都看得到的異狀，市府的科技監測竟能完全漏失，放任垃圾堆成山？

許采蓁進一步出示2022年的街景圖，畫面可見路旁散落垃圾與雜物，而一旁掛著印有「禁止亂丟垃圾」的環保局紅布條，與眼前景象形成強烈反差，她又秀出12月10日親自前往拍攝的最新照片，現場不僅雜草叢生，垃圾量甚至比兩年前街景圖拍攝時更堆積如山，顯見問題完全未改善。

她指出，自己是先在Google衛星空拍發現地面有異樣，再進一步點進街景圖，因此得知空地長期堆置廢棄物；許采蓁質疑，市府近期频頻強調擁有衛星監測、AI判讀與「異變圖警示系統」，但現場卻能任由垃圾堆放多年，顯示科技的預警與執行流程存在重大落差。

對此，副市長林欽榮代表市府回應，將立即責成環保局稽查大隊到場清理，並承諾強化衛星監測與地面稽查的聯動機制，市府將持續精進監測工具與跨局處合作，讓國土安全、環境衛生與公共安全更加完善，避免類似情況再次發生。

