Google第七代TPU來勢洶洶！欲挑戰輝達霸主地位 ASIC、GPU主流爭奪戰再起
外媒報導，Meta 將斥資數十億美元，採購 Google 自研晶片第七代 TPU「Ironwood」，自2027年起用於自家資料中心，市場普遍認為此舉將撼動輝達在 AI 晶片市場的王者地位，再度掀起一場客製化 ASIC（特殊應用晶片）與 GPU（圖形處理器）的主流爭奪戰。
黃仁勳：極具通用性是輝達GPU架構的優勢
適逢輝達執行長黃仁勳本週低調訪台，被媒體問到 ASIC 與 GPU（註1）之爭；他認為，AI市場非常龐大，成長超乎預期，輝達面臨很多競爭，所以要跑得很快。ASIC（註2）確實能在市場占有一席之地，但輝達的GPU平台極具通用性，是全球唯一能運行在任何AI模型的系統。
黃仁勳解釋，輝達GPU架構不僅能處理AI運算，更能廣泛應用於科學、量子、生物學、物理學與數據處理等多重任務。
相較於ASIC的單一用途，輝達GPU架構「更具滲透性」，已滲透於雲端、資料中心，甚至延伸應用到汽車和機器人等前瞻領域，這是其核心競爭優勢。
這場爭奪戰一開始是由大型AI語言模型所推動，輝達Blackwell平台成為AI訓練的主流，超微Instinct MI系列積極搶佔市場。而雲端資料中心業者如Google、Amazon則積極開發自研晶片，以實現特定模型的最高效率。
工研院：2029年ASIC占比將超過20%
根據工研院產科國際所研究顯示，AI驅動資料中心處理器市場結構性重塑，GPU和AI ASIC預計在五年內大幅成長，分別達到1900億美元和600億美元。2024年，GPU占比高達7成，CPU約占16%，DPU（資料中心專用處理器）、ASIC各占7%、6%。預估到了2029年，GPU占比將小幅下降至64%，CPU則降至10%，ASIC占比則將超過20%。
工研院產科國際所分析師鍾淑婷指出，2025年，全球AI ASIC市場規模約142億美元，Google TPU市占高達40.2%，AWS Trainium / Inferentia晶片以29.3%居亞軍，Huawei Ascend以17.6%排第三；英特爾Gaudi、微軟MAIA、Meta MTIA晶片市佔皆不到5%。
從上述數據可看出，雲端巨頭如Google、Amazon自研晶片已主導AI ASIC市場。其中，Google TPU（Tensor Processing Unit;張量處理單元）是自研AI ASIC的先驅，市占率逐漸擴大；AWS受惠Trainium 2在今年放量，市場大幅成長。
Google Ironwood較前代效能提升4倍！
Google在今年4月Cloud Next大會首度發表第七代TPU—「Ironwood」，為思考型、推理型AI模型提供運算能力。Ironwood將於12月正式推出，與第六代TPU—Trillium相比，每顆晶片在訓練與推論工作負載上的效能提升超過4倍，專為最嚴苛的工作負載而打造：從大規模模型訓練、複雜的增強學習，到高容量、低延遲的AI推論和模型服務，Ironwood是Google迄今最強大、最節能的客製化晶片。
Google指出，Ironwood TPU初期的部署將集中於美國，預計將在2026年擴展至全球各個地區。
除了Meta之外，美國AI新創公司Anthropic、Essential AI，以及生成式AI圖像軟體公司Lightricks都將採用Ironwood TPU。Lightricks研究團隊總監Yoav HaCohen認為，隨著AI進入推論時代，Ironwood TPU與其龐大晶片間互連網路實現了突破性的訓練效能。
Google高管：第七代TPU與全球最大半導體製造商合作
Google Cloud平台研發總經理Greg Moore日前來台參加「AI基礎建設硬體研發中心」啟用典禮，受訪時提到，Google甫推出第七代TPU「Ironwood」，將持續與台灣供應鏈持續深化合作，除了與全球最大的半導體製造商外，也與系統、散熱、電源、材料等軟硬體業者合作。
在晶片設計的部分，Greg Moore指出，美國總部有專責的晶片設計團隊，而台灣團隊也有負責整合與客製化相關設計，包括協助開發TPU，以及支援其他Google所需的硬體。
ASIC、GPU競爭白熱化！台積電是最大贏家
ASIC與GPU競爭漸趨白熱化！事實上，不管是GPU或ASIC晶片，皆由晶圓代工龍頭台積電製造，堪稱是AI時代的最大贏家。
台積電內部將AI加速器定義為在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPU、AI ASIC和HBM控制器。由於AI需求龐大，去年整體營收有15%與AI相關，而今年AI營收比重將加倍成長。台積電並預估未來五年，AI貢獻營收的年複合成長率可能會到達45%左右。
上月法說會亦有法人問及，從台積電的角度來看，未來幾年的AI需求是來自GPU還是ASIC客戶？台積電董事長暨總裁魏哲家說，「我們對客戶非常有信心，不管是GPU還是ASIC客戶，都需要最先進技術，而且他們皆與台積電合作。這些客戶在未來幾年會有強勁增長，台積電會繼續支持他們」。
註1：GPU 全名是 Graphics Processing Unit（圖形處理器），是一種專門在PC、工作站、遊戲機和行動裝置執行繪圖運算的處理器，最早的產品是輝達於1999年8月推出的GeForce 256繪圖晶片。後來，GPU演進為通用型處理器，既能進行深度學習運算，也能處理科學計算、大型語言模型等各種領域的多功能運算處理器。
註2：ASIC 全名為 Application Specific Integrated Circuit（特殊應用積體電路），是一種針對特定任務或應用而設計的專用晶片，有別於通用型CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器），ASIC是由需求方委託IC設計服務商特別打造的晶片。近年隨著AI崛起，ASIC能根據特定任務如AI大語言模型訓練與推論等，實現更高的運算效率；因此，包括Google、AWS、微軟都投入ASIC晶片開發。
更多太報報導
黃仁勳快閃離台 談羅唯仁案：台積電不是只靠一個人
英特爾發聲明「歡迎羅唯仁重返團隊」 強調人才自由流動 駁洩密指控毫無根據
羅唯仁風暴延燒 揭開台積電高層「退輔會」機制 梁孟松、蔡力行都嘗過的冷滋味
其他人也在看
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
AI浪潮點火PCB王國！台光電恐壟斷M9材料 專家點名「這8檔」將接棒：明後年載板恐缺貨潮
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股PCB族群因AI熱度升溫再度成為盤面明星，材料報價調漲更推動整體族群氣勢走強。被市場尊稱為「PCB女王」的統一投顧總經...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光
[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單： 1、台積電 2330 收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。 昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。 2、聯發科 2454 收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。 主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。 3、南亞科 2408 收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。 昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。 4、波若威 3163 收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17新頭殼 ・ 1 天前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前
輝達黃仁勳又來台！台積電一度漲10元至1445元 股市名師：收盤小紅機率大
美國股市因感恩節休市，台股今（28）日整體交投偏向觀望，由於市場焦點又落在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，台積電（2330）今（28）日早盤一度觸及1445元，上漲10 元、約0.75%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
銅價狂奔成「新時代石油」！CCL三雄全面喊漲8％ 將會噴？高階材料供不應求產業搶破頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球銅價一路向上，把電子材料產業推進一個新的高成本時代。由於銅被視為能源轉型與AI基礎建設的關鍵金屬，在電動車、資料...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 3 小時前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 3 小時前
熱門股／掌握「這」訂單！ 南亞身價大躍升
玻纖材料龍頭日東紡11月6日公布2026年3月期中決算報告，電子材料事業受惠AI伺服器需求表現亮眼，營業利益94.54億日圓、年增28.7%，並因固定資產轉讓帶來巨額利益，將全年淨利預測從130億日圓上調至375億日圓。市場人士透露，日東紡織手中握有記憶體關鍵零件，帶動總體訂單暢旺。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台股今年最後一個月 台股漲幅暫居亞洲第六
即將進入12月，也是台股今年最後一個月。展望後市，投顧法人直言，AI產業的長期趨勢仍然明確，全球主要經濟體持續加碼人工智能與高端製造業；其中，今年前11月台股累計漲幅為19.9%，表現雖然不若往年，尚有待急起直追，但整體來說，台股基本面仍佳，仍看好AI長線布局。自由時報 ・ 1 小時前
印刷電路板大爆發！台光電連5漲飆16%超狂 PCB女王揭「這3檔」務必卡位
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，引刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，如指標廠台光電（2383）就已連5漲達16....FTNN新聞網 ・ 19 小時前
投資人盯AI、經濟數據 科技股成不確定因素
[NOWnews今日新聞]美國股市在感恩節休市一天後，於「黑色星期五」恢復交易的美股比平時提早收盤，交投清淡。在未來一週，投資人將關注人工智慧（AI）企業的獲利能力訊號，以及整體經濟健康狀況，以協助穩...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
【台股11月風雲榜】被動元件噴發！蜜望實飛漲逾6成、股王信驊大漲1800元也入列上櫃20大飆股
台股迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計至今（28）日收盤，蜜望實（8043）挾著被動元件漲價題材起飛，股價飆飆漲逾6成。值得留意的是，股王信驊（5274）從10月底的5,470元一路飛漲，超越前大立光締造的6,075元紀錄，今（28）日甚至突破7千元站上7,315元漲停價，本月以來大漲逾3成、1800元，並成為台股史上首檔7字頭千金股。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 6 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 11 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 22 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 12 小時前