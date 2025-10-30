Google第三季大爆發！ AI＋雲端雙引擎推營收創高
文 ‧ 劉秉勳
▲ 圖片來源: youtube
Google母公司Alphabet繳出強勁的第三季財報，交出史上首度「單季營收突破1,000億美元」的成績單，展現在AI浪潮與數位廣告復甦下的強勁動能。受惠於廣告、雲端及AI基礎建設全面成長，Alphabet股價在盤後漲2.5%，市場信心明顯回溫。
本季營收達1,023.5億美元，年增16%，遠超華爾街預期的997.9億美元；每股盈餘(EPS)2.87美元，也明顯優於市場預期的2.29美元。營業利益達312.3億美元，營業利益率為30.5%，若扣除歐盟35億美元罰款，調整後毛利率高達33.9%。淨利成長33%，來到349.8億美元，整體財報幾乎全面超標。
Google核心廣告業務仍是最大引擎。Google搜索與其他業務營收成長15%至565.7億美元，YouTube廣告收入也成長15%至102.6億美元，顯示短影音與電視串流廣告(CTV)需求強勁。Google雲端(Google Cloud)業務表現最為亮眼，營收年增34%達151.6億美元，主要受AI訓練、生成式AI應用及資料中心需求推動，雲業務未完成訂單(backlog)更突破1,550億美元，提供長期成長能見度。
Alphabet本季資本支出(Capex)攀升至近240億美元，主要用於AI伺服器與資料中心擴建，全年資本支出預估將達9,100至9,300億美元，創歷史新高。雖然大舉投資短期壓抑自由現金流，但長期有助於強化AI與雲端基礎建設的領先優勢。
公司付費訂閱用戶(主要來自Google One與YouTube Premium)突破3億人，代表直接面向消費者的業務成長穩健。總廣告收入也提升至741.8億美元，年增13%，顯示廣告主對Google平台信心持續恢復。
整體而言，Alphabet第三季展現「三引擎共振」：廣告復甦、雲業務爆發、AI投資持續擴張。法人認為，AI將是Google長線營收結構的最大轉折點，特別是生成式AI應用與雲端服務的滲透率提升，有望推動未來幾年EPS年增超過15%。
總結來說，Alphabet本季不僅財報大幅超預期，更證明了其AI布局已開始轉化為實質獲利動能。隨著雲端與AI應用進入多年度成長周期，Alphabet有望在「AI＋廣告＋雲」三大賽道上持續領跑。
▲Alphabet GOOG(圖片來源:CMoney)
理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--Google第三季大爆發！ AI＋雲端雙引擎推營收創高 - 理財周刊
