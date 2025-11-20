Google美國外最大AI研發中心落腳台北 「Google Cloud」士林辦公室今正式啟用

Google Cloud平台研發總經理Greg Moore表示這個AI 基礎建設研發中心所開發與測試的技術，將部署到Google全球的資料中心與AI基礎設施，成為支援Google搜尋、YouTube以及Gemini各項創新應用的骨幹。（圖／中時記者古明弘攝）

Google在台灣全新的Google Cloud辦公室於今（20）日正式啟用，為美國總部以外最大AI基礎建設硬體研發中心，匯集了來自硬體工程、軟體工程、與供應鏈團隊的數百位員工。

新辦公室最高主管Google Cloud平台研發總經理Greg Moore表示，位於台北士林區的全新 Google Cloud辦公室，在設計上是以激發創新與協作為核心目標。辦公室的設計靈感，汲取自台灣獨特的自然與人文風景，例如貫穿整棟建築的鐵道意象，巧妙地串連起團隊與創意；會議室則以台灣的知名地標命名，加深在地連結。

台灣全新的Google Cloud辦公室中有道利用廢棄主機板拼成的「Google」，周圍的等高線呼應台灣多山的地形。（圖／中時記者古明弘攝）

「這個辦公室的核心區域是10幾座專業實驗室，讓我們的工程與供應鏈團隊，得以在研發出的產品部署到 Google 世界各地的資料中心和 AI 基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。」Greg Moore同時表示：「這座辦公室也以永續為核心理念來設計。我們與開發商密切合作，在他們為建築物打造的永續基礎之上，用更永續的方式設計、營運辦公室。也因此，我們預計將能降低辦公室12％的年度能源消耗、減少46％的用水量，營建的過程中更有73％ 的廢棄物被成功回收，免於進入垃圾掩埋場。」

全新的Google Cloud辦公室是為創新而生的辦公室，內有超過10個專業實驗室。（圖／中時記者古明弘攝）

Google在台灣的全新辦公室位於士林區承德路四段上的大樓。（圖／中時記者古明弘攝）

