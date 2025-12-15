Google翻譯導入Gemini！告別直譯、戴上耳機還能秒變「即時口譯」聽懂各國語言：亮點一次看

重點一：Google 翻譯導入 Gemini 模型，大幅提升成語與俚語的翻譯精準度與自然度。

重點二：推出即時翻譯 Beta 版，保留說話者語氣與節奏，首波支援 Android 系統逾 70 種語言。

重點三：擴大語言學習工具適用範圍至台灣等 20 國，新增口說練習回饋與連續學習追蹤功能。

Google 宣布旗下翻譯服務迎來重大更新，正式將其 Gemini 人工智慧模型導入 Google 搜尋與翻譯應用程式（Translate app）。 本次升級的核心優勢在於利用 Gemini 強大的語意理解能力，解決過去翻譯成語、俚語或在地化表達時常出現的「直譯」與辭不達意問題。

例如，翻譯英文成語「stealing my thunder」時，系統不再逐字翻譯，而是能根據上下文精準傳達其「搶鋒頭」的含義。此項文字翻譯更新即日起率先在美國與印度推出，涵蓋英文與中文等近 20 種語言的互譯，致力於為使用者帶來更智慧、更自然的語言轉換體驗。

Google Translate 圖/Google

耳機化身即時口譯！任何品牌都支援

除了文字翻譯的優化，Google 同步推出了基於 Gemini 翻譯技術的即時翻譯（Live translate）Beta版。 這項功能可以將任何款式的耳機轉變為即時翻譯設備，其最大特色在於能保留說話者的語氣、重音與節奏，讓譯文聽起來更加自然，而非生硬的機器人聲。

無論是觀看外語影片、聆聽演講或與外國人交談，使用者都能透過聽覺更輕鬆地理解說話者想表達的意思與情緒起伏。這項功能目前先於美國、墨西哥及印度的安卓系統開放測試，支援超過 70 種語言，並預計於 2026 年拓展至 iOS 系統與更多國家。

槓上Duolingo！翻譯App也能打卡式學習

為了協助使用者精進外語能力，Google 也宣布大幅擴展其翻譯應用程式（Translate Ap）的語言學習工具適用範圍，新增支援包括台灣、德國、印度與瑞典等近 20 個國家。此次更新讓更多人能持續精進語言技能， 支援的學習組合包括：英語使用者可練習德語和葡萄牙語；而孟加拉語、簡體中文、荷蘭語、德語、印地語、義大利語、羅馬尼亞語和瑞典語的使用者則可練習英語。

針對英語學習者，新功能提供了更具體的口說練習回饋，幫助使用者修正發音與語調；同時引入了類似 Duolingo 的「連續學習天數」追蹤功能，透過可視化的進度記錄，激勵使用者設定目標並持之以恆。

Google Translate 圖/Google

從上述更新來看，Google 致力於讓翻譯工具不僅是單純的查字幫手，更是協助用戶掌握語言文化意涵、跨越溝通橋樑的智慧夥伴。

資料來源：Google

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 黃若彤

