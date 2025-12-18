Google聯手Meta 搶輝達AI晶片

為削弱輝達的競爭力，路透報導，Google（谷歌）正在推動一項新計畫，旨在提升其AI晶片運行Meta支援的全球最廣泛使用的軟體框架PyTorch的能力，並使其張量處理單元（TPU）成為輝達GPU的替代選擇。專家直指，輝達市占將遭侵蝕。

消息人士稱，這項代號為「TorchTPU」的計畫，旨在消除阻礙TPU晶片普及的關鍵障礙，使其完全相容並方便開發人員使用。谷歌也正考慮開源部分軟體，以加快客戶採用速度。

廣告 廣告

PyTorch為一系列預先編寫的程式碼和框架的集合，可以自動執行AI軟體開發中的常見指令。輝達的工程師，多年來致力於確保使用PyTorch開發的軟體，在其晶片上盡可能快速且有效率地運作。不過，谷歌大部分的AI軟體建構，都是圍繞另一種程式碼框架Jax構建。

消息人士透露，為加快進度，Google正與Meta密切合作，這兩家科技巨頭一直在討論讓Meta取得更多TPU的事宜。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，隨著Google積極導入自研晶片TPU，輝達短期內將面臨市占率遭侵蝕的壓力，Google內部預期有機會搶下輝達約10％的營收份額。

他認為，雖1、2年內，輝達確實會受侵蝕，但長期來看，隨著TPU等競爭產品加入，有望迫使AI算力成本下降，中小型企業更有能力投入，進而推動整體AI伺服器市場持續成長。

林偉智表示，輝達受衝擊的程度取決於Google的策略，如果TPU只是自用或者租賃，那只損失部分潛在市場，但如果大規模銷售系統、晶片，將面臨真正的挑戰。