【Google臺灣AI基礎建設研發中心開幕】賴總統：發揮臺灣優勢 成全球AI關鍵基地

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日出席「Google臺灣AI基礎建設研發中心」開幕活動，肯定該中心啟用對深化臺美合作、培育AI人才及強化供應鏈韌性具有重大意義。賴總統表示，面對全球AI浪潮，政府將持續發揮臺灣優勢，推動「AI新十大建設」，目標在2040年前創造超過15兆產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，全力推動臺灣成為「人工智慧之島」。

盼成為世界前5大算力中心

賴總統昨日出席「Google 臺灣AI基礎建設研發中心」開幕活動致詞時指出，臺灣能夠成為Google的重要夥伴有2項因素：第一，臺灣具有開放的民主制度，並且在全球賄賂風險、投資環境風險、政府清廉印象等指標上，都是亞洲的前段班，是國際企業值得信賴的合作夥伴。第二，臺灣位處印太戰略關鍵位置，更擁有世界級的半導體產業聚落、高素質的研發人才，還有健全的智慧財產權制度。這些條件都讓臺灣成為發展AI軟硬體整合的最佳基地。

賴總統提到，面對全球AI浪潮，政府也要繼續發揮臺灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層3個面向，建構完整的臺灣AI生態系。我們的目標是在2040年之前創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓臺灣成為全球AI創新的關鍵節點。要讓臺灣成為全球前5大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動臺灣成為「人工智慧之島」。

賴總統說，在這樣的國家戰略下，Google「AI基礎建設研發中心」的啟用具有標誌性的意義。未來這座中心將協助培養臺灣AI核心人才，讓臺灣的工程師、研究者，能夠與世界同步創新，共同開發新一代AI解決方案。同時，Google與臺灣產業的合作關係將更加緊密來提升臺灣產業的技術能力，鞏固臺灣在全球AI供應鏈中的領先地位。

促臺美產業交流 為經濟注新動能

賴總統進一步指出，這座中心啟用後，除了促進臺美產業交流，為臺灣的經濟發展注入新的動能，也讓美國產業能夠在全球AI競逐中擁有可信賴的亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈的安全韌性。同時，特別感謝Google這幾年來在臺灣協助強化網路安全、防範資安威脅，與政府共同打擊詐騙與不實訊息。

賴總統表示，未來臺灣會繼續和Google以及全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術造福全民，同時兼顧資安、隱私與社會信任。政府也會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業安心投資、讓全球人才都可以放心發揮。

賴總統強調，我們要讓臺灣不只是全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地。讓我們一起努力，讓世界因為選擇臺灣而擁有一個更值得信賴、更具韌性的AI新時代。

賴總統表示，政府將推動「AI 新十大建設」，目標在2040年前創造超過15兆產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室。（總統府提供）