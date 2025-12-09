Google與蘋果攜手改善用戶在Android與iOS系統轉換的體驗 未來跨系統換機將更為容易

Google在reddit公布推出Android Canary 2512版本，雖然這是針對開發者的版本，然而對使用者而言，這項測試版卻有著重要的里程碑，即是Google與蘋果雙方合作改善跨系統換機的體驗，同時iOS 26的開發者測試版本也會推出對應的新版跨系統換機功能，未來用戶在Android與iSO之間轉移將更為無縫、容易，不過畢竟目前是先在開發者版本後試行，雙方還未確認全新的跨系統換機體驗何時會導入正式版。

由於此版本是針對開發者，Google也未描述與現行Android的Move to iOS應用程式以及iOS的Android Switch有甚麼不同，但據稱會是在初次設定過程中啟用，並較過往的應用程式可轉移更多的檔案類型；可以想像的是Google與蘋果雙方攜手增強跨系統換機體驗恐怕還是受到各國相關單位的壓力有關，畢竟現在提供消費者更自由選擇以及跨裝置互通已成共識，即便千百個不願意仍得設法滿足各國政府有志一同的要求。

