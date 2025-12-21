Google落腳彰濱 張善政：外商不了解台灣

桃園市長張善政認為，當年Google來台設立資料中心只找了經濟部，最後落腳彰濱工業區，外商來台直覺要找經濟部，卻不知有國科會可協助。（吳松翰攝）

台灣近年積極布局半導體、AI產業，桃園市長張善政認為，當初爭取輝達總部，桃園開的條件不比台北差，但外商不清楚台灣的狀況，像當年Google來台設立資料中心只找了經濟部，最後落腳彰濱工業區，其實國科會在宜蘭科學園區有塊地，至今閒置中，外商來台直覺要找經濟部，卻不知有國科會可協助。

張善政透露，桃園一直與輝達有「還不錯的接觸」，市府提供青埔棒球場旁前市長鄭文燦欲打造亞洲矽谷的用地，市府暫停該工程，將周邊整理一併提供輝達，機捷A18、A19站沿線發展潛力無窮，種種條件幾乎吻合輝達需求，有的條件甚至高於輝達需求。

他提到，外商對各縣市優劣條件深入程度不一，台北生活機能非常好，但輝達大規模擴充，新聘員工自然也會增加，國外員工相對也增加。當時桃園提2項優渥條件，替輝達考量新進員工住宿問題，青埔地區房價較雙北低，居住環境良好，生活機能、交通等條件也不差。

海外歸國的員工小孩教育是最大問題，家長可能會想讓孩子到國外讀大學，但台北美國學校早已額滿，根本無法就讀，因此桃園早已與桃園美國學校談好，若輝達落腳桃園，將在青埔設分校，解決就學問題，也能全英語上課，銜接未來。

張善政舉例，當年Google來台設資料中心時找到彰化濱海產業園區，Google不了解台灣的狀況，國科會轄下有科學園區，經濟部轄下有工業區，外商來台直覺要找經濟部，卻不知道還有國科會，國科會有塊宜蘭科學園區土地，前身為二戰日本神風特攻隊的空軍基地，宜蘭水資源非常充裕，電也不缺，又鄰近雙北生活圈，若當初Google接觸國科會，或許條件會比現在好；外商考量地點時可更全面，輝達到台北很好，但相信到桃園一定更好。