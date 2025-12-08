Google號召Vibe Code武林高手！用AI解決痛點就送30萬免費算力，黑客松怎麼報名？

Google DeepMind 近期宣布舉辦「Vibe Code with Gemini 3 Pro」的快閃黑客松競賽，這場為期一週的活動於 2025 年 12 月 5 日至 12 日在 Kaggle 平台上舉辦，Google更祭出高達 50 萬美元的總獎金池，號召全球開發者使用最新的 Gemini 3 Pro 模型，挑戰在極短時間內，開發出能解決真實問題的 AI 應用。

比賽要求參賽者必須在 Google AI Studio 的「Build」環境中進行開發，並充分利用 Gemini 3 Pro 的進階推理（Reasoning）與原生多模態（Native Multimodality）能力來打造產品。

延伸閱讀：Google免費線上課！9堂Vibe Coding解鎖Gemini模型程式碼，教你串接API突破LLMs限制

比技術，也比解決問題與展演能力

與傳統長達數月的馬拉松式競賽不同，本次採用高強度的「衝刺（Sprint）」賽制，參賽者必須在一週內完成從構思到成品的極限挑戰。

廣告 廣告

Google 特別列出了六大應用領域參賽項目，包括：「科學研究」加速探索與發現、「教育學習」重塑學習體驗、「無障礙輔助 (Accessibility)」打造通用工具、「健康醫療」改善病患照護、「商業應用」優化工作流程，以及「技術突破」挑戰程式碼的極限。

本次比賽重視成品的展演性與影響力。根據評分標準， 「影響力」佔比最高達 40%，也就是檢視App是否解決了現實中的痛點；其次是「技術深度與執行力」（30%），檢驗 Gemini 3 功能的整合程度 ，創造力佔20%，以及產品的展示效果10%。

此外，參賽者需提交一份詳細的 Kaggle 專案報告（Writeup）、公開的 App 連結，以及一支長度不超過 2 分鐘的演示影片。Google 特別強調「眼見為憑（Show, don't just tell）」，評審將透過影片與實際操作 App 來進行評選，影片內容需具備故事性並清楚展示使用者體驗，這也考驗著參賽者在技術之外的產品敘事能力。

為了吸引頂尖人才，Google 採取「人人有機會」的策略，將選出多達 50 件優秀作品，優勝者將分別獲得價值 1 萬美元（約新台幣32萬元）的 Gemini API 使用額度，這筆獎勵能夠支撐一個生產級App運行數個月之久。

市場分析指出，相較於 Meta 或 OpenAI 近期舉辦的小型活動，Google 此舉意在透過豐厚資源「鎖定」開發者生態系，加速自家 AI 工具的普及率，試圖在 2025 年末的 AI 霸主之爭中取得絕對優勢。

怎麼參賽？報名方式一次看

Step 1：註冊〉

前往 Kaggle 競賽頁面報名https://www.kaggle.com/competitions/gemini-3/overview，點擊「Join Hackathon」註冊。

Step 2：開發App〉

參賽者必須使用 Google AI Studio 平台進行App開發，類別涵蓋科學、教育、無障礙輔助、健康、商業與技術六大類。

**Step 3：提交資料〉 **

於截止日前上傳 Kaggle 報告（Writeup），內容須包含：

專案說明（限制 250 字以內，須包含摘要、創建過程、專案的重要性與創造的影響力）

可公開存取的 Google AI Studio 應用程式連結

一支 2 分鐘以內的公開展示影片連結（需上傳至 YouTube、X/Twitter 等平台） 比賽時間〉

2025年12月5日（週五）至12月12日（週五）最終截止日，並於2025年12月13日至2026年1月12日進行評審，預計2026年初公布得獎名單。

延伸閱讀：影片｜柯林斯字典2025年度詞彙：Vibe Coding！這是什麼？3款好用AI工具＋6步驟教學

免費下載2025最新Vibe Coding工具地圖！Cursor、GAS、Make該怎麼選？一圖看懂

資料來源：Google DeepMind

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋