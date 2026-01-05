Google街景看見已故愛犬對鏡頭笑！阿嬤也出現3次 女淚崩

一位女子近日在社群平台上分享一段溫馨又感人的故事，她在瀏覽Google街景功能時，意外看到已經離世多年的愛犬「小不點」出現在家門口。畫面中，小不點呆萌地望著鏡頭，彷彿在向主人傳遞訊息：「我在汪星過得很好，你不用擔心。」這溫暖的一幕瞬間觸動人心，讓人忍不住紅了眼眶。

女子在用 Google 街景時，驚喜發現已離世多年的愛犬「小不點」出現在家門口，溫馨又感人 。（示意圖／pixabay）

該名女子在社群平台《Threads》上發文並附上街景圖，畫面中可見，這隻白色的瑪爾濟斯狗狗在街景中呆萌地望著鏡頭，彷彿在告訴主人：「我在汪星過得很好，不要難過。」這份來自2011年的驚喜，讓她回憶起與愛犬共度的美好時光。

廣告 廣告

更令人感動的是，這名女子還在街景中發現她的阿嬤也出現在畫面中。她感性地表示，阿嬤在2009年至2022年間的六次街景中出現了三次，並相信她和小不點現在一定在天堂過著快樂的生活。這則故事引起了網友的熱烈回應，許多人分享了自己類似的經歷，並感謝科技讓他們能夠珍惜與逝者的回憶。

許多網友建議她截圖保存這些珍貴的畫面，以免未來Google地圖更新而消失。原PO也表示會好好收藏這份回憶，並相信小不點和阿嬤在天上過得很好。

延伸閱讀

鼎泰豐用餐醬油沾到衣服 店員拿出「去污漬神物」驚呆萬人

改車仔慘了！機車噪音超標最高罰3萬6 嚴重扣牌半年

好市多4月會員費漲至1500元 提前3月續約享舊年費