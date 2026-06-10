Google訂單被搶氣噗噗？博通執行長稱聯發科「小屁孩」 點名這大廠才是真正對手

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晶片巨擘博通日前在最新財報會議首度透露，大客戶Google正在尋找其他晶片供應商，而據外媒報導指出，分食博通訂單的就是聯發科，此一消息也讓博通的股價重挫超過15%。對此，Technews科技新報在臉書發文指出，博通執行長陳福陽近日接受《彭博》專訪時表示，聯發科、Marvell等競爭對手是「小屁孩 / 咬腳踝的小鬼（ankle-biters）」，不足以構成核心威脅。

博通原本獨佔Google張量處理器（TPU）相關設計訂單，如今獨供地位確定遭到打破。業界人士直言，搶下大單的正是聯發科，未來分食到的訂單比重有望愈來愈高，朝向五成以上邁進，力壓博通。

聯發科搶食 Google訂單？ 陳福陽：只是小屁孩 ​

陳福陽（Hock Tan）近日在接受《彭博》專訪時，被問到Google越來越傾向自研晶片，是否會讓博通擔心？他表示，在科技業這是早預料到的事，博通在半導體產業已經超過20年了，這就是年復一年、無時無刻在做的事。持續投資，本質上就是試圖在工程技術上超越任何競爭對手。

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陳福陽直言，Google 試圖打造的「自研晶片」，也就是嘗試在一些規模較小的合作夥伴，像是Marvell或是聯發科（MediaTek）之類的協助下自行設計晶片，他把這些對手稱之為「咬腳踝的小鬼（ankle-biters）」​。

​陳福陽強調，核心理念是要能創造出差異化的產品與技術，並擊敗他們現有的東西。博通真正的競爭對手其實是輝達（NVIDIA）的 GPU。只要NVIDIA繼續推出一代比一代卓越的技術，Google就必須創造出同等級的技術來匹敵，而這正是博通發揮作用的地方。

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