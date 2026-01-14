Google評價4.9顆星 台北麻辣鍋名店2／10熄燈

台北文山區知名麻辣鍋店「辣椒多一點」宣布將於2月10日熄燈，店家在Google擁有4.9顆星好評，並曾獲台北鍋際大賞人氣 TOP10，消息曝光後，讓不少老饕感到不捨，直呼太可惜了。

知名麻辣鍋店「辣椒多一點」在臉書粉專宣布，這間店陪伴大家6年半，經過評估，決定於2月10日熄燈。店家在Google上累積超過2000則評論，評分高達4.9顆星，曾獲台北鍋際大賞人氣TOP10，並入選台北市觀光局文山推薦指南。

業者分享，創業初期曾在國父紀念館附近頂下原本經營餐飲的店面，卻在交接後發現建物用途無法合法做為餐飲使用，被迫放棄；之後轉戰西門商圈，卻因租賃條件與房東協商破局再度撤離。最終落腳文山區，但店面尚未開成，就已先承擔百萬元等級的額外支出，對首次創業者而言，是現實與心理的雙重考驗。

業者指出，開店不久後，更多考驗接踵而來，2020年疫情爆發後，餐飲業一年比一年艱困，內用限制、原物料上漲，成本持續攀升，對新創店家來說，幾乎沒有犯錯的空間，支撐店家走到今天的，是對餐飲的熱情與堅持。

業者也回顧，這段期間人生歷經多次重大轉折，開店第一年，父親因心肌梗塞緊急手術，隔年從小把他帶大的祖父驟然離世，當時仍站在鍋爐前翻炒麻辣醬，內心卻早已焦灼不已，最終促使他決定結束營業的，並非熱情消失，而是已無法再用理想中的方式，好好照顧客人、夥伴與自己。他強調，這不是失敗的結束，而是一段將永遠珍藏、並深感驕傲的過程，也向一路支持的顧客表達最真誠的感謝。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「萬般不捨的訂了月底最後一次的用餐」、「不可能吧！是文山區極少數美味到不可思議的餐廳 ，比那些台北名店都好吃，真的好可惜」、「不吃辣的我，唯一覺得辣好吃又舒服的湯底，以後吃不到了怎麼辦」。

