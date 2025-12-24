Google評論多重加密文難倒AI 台灣人的文字密碼引爆網友諧音創意激盪

近期 Threads 上，一則超實話的 Google Map 評論引發台灣人熱議。網友分享，自己在美國奧蘭多找餐廳吃飯時，看到超過一萬多個評價中，有一則「一看就知道是台灣人、超實用」的留言，忍不住想對好心人說一聲謝謝。原用餐評論寫道：

「哇乾尬午告油 理掐貴森森 哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘 我建議哩尚好賣來😍」

台語加密文登場

乍看之下像火星文，但仔細解讀，每個字都藏著台灣人特有的台語幽默與暗示。網友留言區熱烈討論：「他說的油又貴，還建議不要來…但評價又給五顆星??? 是那種『這麼難吃，不能只有我當盤子吃到的概念，要大家都來踩雷嗎？』」、「我會笑死，這已經是超越注音文等級的加密文了」、「這種加密真的只有台灣會說台語的人看得懂，完全破譯不了，比注音文還難。」

甚至有人認真分析，這是一種三層加密語言：第一層是中文，外國人看不懂；第二層是繁體字，簡體使用者未必懂；第三層則用非正統方式呈現地方方言，這才是語言學界眼中最深層的幽默密碼。

跨語言諧音魂：外語寫出台語感的創意巧思

這種文字創意在台灣早有跡可循，從火星文、注音文，到中文用諧音模仿英文、日文或台語，都是台灣人獨特的文字幽默。平常生活中經常可見這種「只有台灣人才看得懂」的創意文案，網友在 Threads 接力蒐集諧音梗招牌、諧音梗無所不在的蓋樓文。今年 12 月初，中日局勢引發台灣網友一波改日本名熱潮，在這股熱潮中，滿滿的不正經台語諧音也是紛紛冒出：甲賀稻修博、愛宮森邱、間井由森。

這些文字遊戲不只是搞笑，更是一種社群暗號，能讓懂的人瞬間會心一笑，也彰顯台灣人多文化融合的能力。從早期 BBS 留言、聊天室的火星文，到現在的脆友加密留言，台灣人對文字的幽默與巧思一脈相承，形成特有的社群文化：留言不只是資訊，還能傳遞幽默、暗示甚至文化自豪感，也為文章結語鋪路。

AI 解碼挑戰：台灣文字創意連 AI 都抓不住

現在 AI 大數據收集與語言拆解能力越來越強，不少網友忍不住拋出一個更狂的想法：「AI 會看得懂這篇奧蘭多餐廳的台語加密文嗎？」於是，他們將這段評論丟給各家 AI 嘗試解讀。結果大多數 AI 的翻譯完全抓錯重點，根本破解不了這層幽默密碼，只有 Google Gemini 的解釋最接近台灣人真正想傳達的意思，意外證實這種「台語＋非正統書寫」的雙重甚至三重加密，連 AI 都不一定能破解。

這也再次驗證了台灣文字創意的威力——這不是隨便亂寫，而是一種只有同文化背景才能瞬間會意的幽默邏輯。看來，就算 AI 也來了，有些密碼，還是得交給台灣人自己來解。