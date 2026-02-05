Google評論成門市業績關鍵 全國電子攜手統一資訊打造一站式控管

【記者呂承哲／台北報導】消費者在搜尋店家時，Google地圖上的評論已成為是否進店的重要依據，甚至直接影響門市業績表現。為強化數位門面與顧客服務效率，全國電子攜手統一資訊，於全台約320家門市導入「商家檔案智慧管理平台（GBP）」，整合原本分散在不同帳號的Google商家檔案資料，讓總部得以從單一後台即時控管門市資訊一致性與評論回應速度，打造連鎖品牌的多門市管理新模式。

全國電子門市型態多元，涵蓋鄰里型門市、大型賣場、數位體驗館與百貨通路。隨著店數擴張，如何確保上百家門市資訊正確、評論回覆即時，成為管理與客服上的關鍵挑戰。統一資訊指出，傳統Google商家檔案後台需逐店操作，對連鎖企業而言更新與回覆極度耗時；GBP則以「總部視角」設計，讓企業能集中管理多店的數位門面與評價，並以即時數據導入分店管理與稽核機制。

全國電子資訊長黃漢傑表示，導入平台後，最大的價值不只在節省人力，更在流程的可控與一致性。過往回覆消費者評論可能需數天，現在可縮短至一天內完成；原本分散、需反覆確認的作業，也轉為可預期、易掌控的流程，同步提升服務品質與顧客滿意度。

此外，平台的統計與視覺化圖表，讓總部能即時掌握各區域、各門市的網路評價趨勢，作為服務改善與營運優化的依據，進一步落實多門市服務管理制度。

統一資訊指出，商家檔案智慧管理平台目前已獲7-ELEVEN、家樂福、鬍鬚張等連鎖品牌採用，累計近8,000間門市。其三大核心功能包括：一站式彙整並分析各店評論、即時提供消費者洞察數據（如搜尋關鍵字、進入管道、裝置與點擊後行為），以及後台一鍵同步發布新品與促銷動態至各門市商家檔案。

以全國電子為例，過去全台促銷需由三百多位店長逐店操作、總部再行稽核，往往耗時數週；導入系統後，總部可依全台或區域需求一鍵發布，不到一小時完成，大幅提升行銷節奏的彈性與效率。隨著消費者愈來愈依賴線上評價決策，透過數位工具強化多門市管理，正成為連鎖品牌競爭力的關鍵。

