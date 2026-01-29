Google評論驚見「台灣人加密留言」 他一看秒退訂日本飯店

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日有網友在Threads分享，自己原本已預訂去日本福岡旅遊的飯店，卻在出發前心血來潮查看Google評論，意外看到疑似「台灣人加密」的留言內容，當下警覺不對，立刻退訂並重新找飯店。

原PO表示，他在Google評論中看到有人以台語發音留言，「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來，五告細更，住起來五告金丟，丸轉眸Relax欸剛尬」。翻譯後意思是「你如果看得懂，最好是不要來，有夠小間，住起來有夠緊張，完全沒有放輕鬆的感覺」，讓他看完後果斷退房。原PO也補充，自己後來比較前後兩家飯店的空間與價格，認為多花點時間比價相當值得，並建議大家訂房前務必詳閱評論。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，不少人笑說「台灣人專屬密碼真好用，感謝好心人」、「果然只有台灣人看得懂這評論」、「我快笑瘋，這專屬台灣人的密語也太可愛」。不過，也有網友持不同看法，認為「日本飯店本來就普遍偏小」。

此外，還有網友貼出生成式AI工具（如Gemini）的翻譯結果，顯示AI已能順利破解台語留言，讓不少人崩潰直呼「這AI台語比我還強」、「不是吧，連台灣專用咒語都被AI攻克了，這樣台灣兩大咒術體系都被摸透了吧！」

Google評論驚見「台灣人加密留言」，秒退飯店。（圖／截自threads）

